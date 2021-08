Democracia e Racismo nos Estados Unidos

A demografia e o racismo estão intimamente ligados nos Estados Unidos, mas também noutras paragens.

O último censo efetuado nos Estados Unidos, cujos resultados foram recentemente publicados, mostra que a maioria branca representa hoje apenas 62% da população americana e está a diminuir a grande velocidade. Em quatro Estados - Califórnia, Maryland, Washington, DC e Hawai - os brancos estão já em minoria. Em vários outros a sua maioria é muito pequena - Texas (50,1% de brancos), Novo México (51%), Georgia (51,9%); New Jersey (55%), Nova Iorque (55,2%) sendo que em breve os não brancos ultrapassaram os brancos nestes Estados.

Em 20 anos os Estados Unidos terão uma maioria da população não branca e em conjunto Negros, Asiáticos, Latinos, Índios, Ciganos, etc., serão a maioria. Perante esta situação a opressão de minorias deixa de fazer sentido, especialmente para a futura minoria branca que se vê confrontada com a opção de aceitar a diversidade ou avançar para uma situação semelhante à da África do Sul no tempo do apartheid com uma minoria branca a oprimir uma maioria não branca. As elites políticas brasileiras enfrentam o mesmo dilema.

Assim empurradas pela demografia é de esperar que assistamos a um conjunto alargado de reformas visando a inclusão das minorias em termos de direitos sociais e políticos. Biden deu já alguns passos nessa direção e muito provavelmente outros se seguirão.

O gigantesco plano de investimento público de Biden, recentemente aprovado incluiu já diversas medidas de desmantelamento da segregação racial e de inclusão das várias minorias. Uma das mais ​​​​​​​interessantes é a da substituição de grandes autoestradas que dividem as comunidades, promovendo a integração. Outra, também muito interessante, é a que dá prioridade a firmas cujos donos sejam Negros em alguns concursos públicos, procurando dessa forma compensar anos de exclusão.

Por cá, infelizmente, o Plano de Recuperação e Resiliência, não incluiu este tipo de medidas geradoras de maior igualdade entre comunidades e o Plano de Combate ao Racismo não prevê qualquer verba, sendo assim não um plano mas uma carta de intenções vazia de ação e investimento.

Continuaremos a caminhar em direções diferentes de outros países no que toca ao combate ao racismo.