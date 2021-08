Desabafo ao sol 

Na lista das coisas que mais me irritam está em lugar cimeiro e de destaque a pasmaceira e a inércia dos outros, em particular dos filhos. Estendidos nos sofás ou a dormir até tarde ao mesmo tempo que o mundo pula e avança e os pais trabalham, esfregam as casas de banho, arrumam a cozinha para os meninos desarrumarem e estendem a roupa para eles amarrotarem. Parte da falência do meu sistema nervoso deriva daqui.

Vai arrumar o quarto. "Vou já ". Vai tirar a loiça da máquina. "Já tirei ontem, hoje que vá um dos manos". O lixo está despejado? "Não sei, mas deve estar". O que é que vais fazer hoje? "Não sei, estou de férias". Férias; como se as férias justificassem que os rolos de papel não tivessem de ser mudados, as toalhas de banho penduradas e a loiça lavada.

Dá mais trabalho mandar fazer do que fazer, já dizia a minha mãe e mais uma série de pessoas sábias e exaustas. E é verdade; a noção que os nossos filhos têm daquilo que é um quarto arrumado resume-se a despejar toda a roupa que está à vista para dentro do cesto da roupa suja. Conforme crescem deixam de ter espírito de iniciativa e a parte do cérebro que comanda a multifuncionalidade mirra. Não compreendem conceitos vagos, como sejam arrumar, organizar, limpar. "Mas o quê?", perguntam Temos de especificar tudo: arrumar as cuecas, as meias e a camisa que está na maçaneta há três dias. Se mandamos limpar as escadas, eles saltam os patamares, porque a ordem destina-se apenas à limpeza de degraus.

Já tive filhos impecáveis, que por iniciativa própria arrumavam e limpavam coisas. Foi numa altura das suas vidas em que eram inconscientes, imaturos, infantis. Lembro com saudade e emoção de um que me perguntava várias vezes ao dia: "Mãe, o que é que é preciso fazer", e fazia. Agora só o vejo quando precisa de bens essenciais para o seu bem-estar, como sejam boleias e dinheiro. Foram anos bonitos, esses, em que era ele, com as suas mãozinhas gorduchas, quem fazia o arroz e organizava a roupa que ia vestir no dia seguinte. Foi mais ao menos em 2020. O tempo passa, é o que vos digo.

Notam alguma amargura no meu tom? Sim, ela é real. Conforme eles crescem desarrumam mais e ajudam menos; ocupam mais espaço e fazem menos companhia; são mais exigentes e menos diligentes. Esta casa não é um hotel, grito eu à uma da tarde quando os arranco da cama. E sabem de onde vem a minha amargura? É que eles amarram trombas por não poderem acordar à hora do lanche e queixam-se de que "cá em casa é tudo muito tenso e anda tudo aos berros". E quando ajudam sem tirar os olhos do telemóvel? Fico com faltas de ar, tal os nervos. "Era para fazer o quê...?".

Mas sim, eles têm razão, e para que cá em casa não seja tudo muito tenso, fazemos nós, os que trabalham para as férias dos meninos. Continuam a perceber alguma amargura no tom? Pois, ela está lá. É que no final disto tudo, quando já nem nos queixamos da vida, eles abrem o frigorífico e os armários e reclamam - baixinho, enquanto ainda lhes resta algum pudor: "Não há nada que se coma nesta casa..."

Férias? Férias é quando damos conta do que temos em casa.

Pronto, já desabafei, agora vou arrumar a cozinha.