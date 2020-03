Desafios da gestão de pessoas: trabalho remoto

O trabalho ganha, por estes dias, um novo sentido, e o velhinho adágio popular “a necessidade aguça o engenho” ganha também novas leituras.

Quase de repente, parte de população ativa vê-se confinada a casa, e sendo possível, em trabalho remoto. Não é uma opção, não é uma decisão do próprio ou da sua gestão, ou mesmo partilhada, é sim uma resposta – a possível, para que continuemos a trabalhar. Os sistemas produtivos precisam do Homem, e o Homem precisa do trabalho – reconfigura-se então, para muitos, esta relação. Neste cenário, a gestão de pessoas altera-se também. Para além de todas as outras tarefas e decisões, o trabalho remoto passa a ser “a opção”, quando ainda poucas empresas o consideravam como alternativa – e também aí há responsabilidades do gestor de pessoas.

Os avanços tecnológicos associados a constrangimentos de natureza socioeconómica, vieram trazer diferentes configurações aos cenários de trabalho, e já em 2017, o relatório da United Nations International Labour Organization apontava que, efetivamente, as pessoas são mais produtivas fora do espaço convencional de trabalho. Aponta também que, em paralelo também ficam mais vulneráveis, pois trabalham mais horas, têm um ritmo de trabalho mais intenso, sentem dificuldade em separar “trabalho e família” e, em algumas situações sentem mais perturbações relacionadas com stress.

Um estudo realizado em 2016, em Portugal, comparativamente com o mesmo levantamento realizado nas duas últimas semanas, confirma estas indicações.

Estudo realizado pela Universidade Europeia

Indicam os mesmos estudos que, e apesar das contingências, não basta “colocar as pessoas a trabalhar remotamente”, sendo necessário que quem as gere, atenda a algumas questões. Indicam-se de seguida algumas medidas, assentes apenas nos princípios de que as pessoas são importantes, as empresas continuam a precisar do seu contributo e queremos que elas estejam e fiquem bem depois de toda esta crise se ultrapassar:

– As pessoas em trabalho remoto podem até vir a considerar-se mais produtivas, mas precisam de ter condições asseguradas: espaço de trabalho, tecnologias, acessos;

– A empresa deverá dar indicações precisas de controlo do tempo de trabalho remoto, dar indicações de horários e permitir o seu ajustamento;

– Devem existir ações para “disciplinar”, assegurando condições de “desligamento”; A conciliação entre esferas de vida deve ser uma preocupação pessoal mas também organizacional, pois trabalho e família no mesmo espaço, pode ser fonte de stress e conflitos;

– Preparar as chefias para necessidades de novas formas de comunicar, interagir e partilhar;

– Promover internamente a objetividade, clareza e precisão e evitar o “tudo é urgente”;

– Adotar e promover medidas de “higienização tecnológica”;

– Assegurar sistemas internos de comunicação e partilha.

As pessoas são importantes, e a ligação remota não pode ser descurada, pois o envolvimento com a empresa e o negócio tem de permanentemente ser promovido e incentivado. Comunicação e partilha permanente deverá ser o maior dos esforços de quem gere pessoas remotamente.

Isabel Moço é Coordinator and Teaching Assistant da Universidade Europeia