Desafios de futuro para as cidades

Por ocasião de mais uma edição em Lisboa do Portugal Smart Cities Summit algumas breves notas sobre os novos desafios das cidades num tempo complexo e incerto. As Cidades são cada vez mais o espaço público onde a intervenção individual se cruza com a manifestação coletiva de forma pensada e estruturada mas também informal e criativa. Desde as Cidades Digitais às Cidades Inteligentes, a afirmação de uma agenda aberta, centrada na colaboração entre pessoas e na construção competitiva de novas soluções geradoras de valor global. As Cidades são e devem ser cada vez mais comunidades onde o sentido da partilha deve ser a base de uma ideia nova de modernidade estratégica e bem-estar comum.

A aposta que cada vez mais se faz nas Cidades, como espaços inteligentes com soluções de habitat nova geração, utilização partilhada das tecnologias de informação e dinamização de novos contextos de mobilidade estratégica, é um passo central no reforço da convergência assumida dos novos índices de qualidade de vida e desenvolvimento sustentado. As nossas Cidades assumem-se como uma plataforma dinâmica de encontro de civilizações, línguas, ideias e gerações, projetando o futuro com entusiasmo e cimentando o papel dos atores do conhecimento e da criatividade na mobilização de soluções inteligentes para os problemas complexos dum tempo exigente e difícil. Mas importa perceber o contexto desta aposta.

De facto, na Europa das Cidades e Regiões, onde a aposta na inovação e conhecimento se configura como a grande plataforma de aumento da competitividade à escala global, os números sobre a coesão territorial e social traduzem uma evolução completamente distinta da ideia de Cidade que queremos cada vez mais. A excessiva concentração de activos empresariais e de talentos nas grandes metrópoles, como é o caso da Grande Lisboa, uma aterradora desertificação das zonas mais interiores, na maioria dos casos divergentes nos indicadores acumulados de capital social básico, suscitam muitas questões quanto à verdadeira dimensão estruturante de muitas das apostas feitas em matéria de investimentos destinados a corrigir esta "dualidade" de desenvolvimento do país ao longo dos últimos anos.

Apesar da relativa reduzida dimensão do país, não restam dúvidas de que a aposta numa política integrada e sistemática de Cidades Médias, tendo por base o paradigma da inovação e do conhecimento, com conciliação operativa entre a fixação de estruturas empresariais criadoras de riqueza e talentos humanos indutores de criatividade, é o único caminho possível para controlar este fenómeno da Metropolização da capital que parece não ter fim. O papel das Universidades e Institutos Politécnicos que nos últimos 25 anos foram responsáveis pela animação de uma importante parte das cidades do interior, com o aumento da população permanente e a aposta em novos factores de afirmação local, está esgotado. Importa por isso apostar em novos Centros de Competência, associados de forma partilhada à bandeira da Economia Digital, com foco numa cadeia de valor de futuro.

As Cidades têm que ser o compromisso entre a história e o futuro, conciliando arte e ciência como fatores complementares de uma nova competitividade aberta e participada. Precisamos que o espaço público defendido por Daniel Innerarity seja a marca reconhecida de uma nova participação coletiva sustentada na força da palavra e na liberdade das ideias. E precisamos que as start-ups que inundam as zonas centrais das nossas Cidades sejam o selo de uma nova modernidade inteligente, assumida à escala global e capaz de fazer dos talentos a sua matriz de referência para o futuro. As Cidades passam assim a ser zonas de tolerância positiva, onde a classe criativa de Richard Florida sabe o caminho que tem seguir para ver o seu papel coletivo reconhecido.

As cidades são o motor de um capital social mais competitivo mas também mais coeso. Com as Cidades pretendemos dar à sociedade um novo desafio de encontro entre pessoas e entre comunidades. As Cidades do nosso (des)contentamento devem ser a resposta certa aos desafios que todos enquanto cidadãos tempos num tempo moderno único.

(O autor escreve de acordo com o Antigo Acordo Ortográfico)

Francisco Jaime Quesado, Economista e Gestor - Especialista em Inovação e Competitividade