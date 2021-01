Desafios globais para 2021: ninguém fica para trás

Este ano irá trazer-nos desafios: uns novos, definidos pela pandemia, e outros já conhecidos, que ainda requerem esforços a longo prazo. Seguem-se cinco dos mais prementes.

Em primeiro lugar, a nossa resposta à covid-19, que dependerá da disponibilidade de uma vacina. Iniciativas como a do Acelerador ACT (liderado pela OMS com muitos parceiros internacionais) procuram colaborar a nível global para acelerar o desenvolvimento e a produção de uma vacina e facilitar o acesso universal à mesma. Contudo, a capacidade de produção, a corrida à compra de produto disponível, a infraestrutura de manutenção e distribuição, bem como os preços praticados serão obstáculos para muitos países, que poderão só vir a ter acesso à vacina em 2022 ou 2023. A cooperação global será, pois, essencial.

Por outro lado, o turismo teria muito a beneficiar com condições de mobilidade seguras, reguladas por critérios claros, comuns e coordenados. A plataforma RE-Open EU, lançada pela Comissão Europeia, procura estabelecer uma abordagem comum entre os vários países europeus, embora essa não seja uma tarefa fácil, dadas as diferentes respostas nacionais à covid-19.

O segundo desafio advém da digitalização e das novas tecnologias. A quarta revolução industrial continua a alterar radicalmente a forma como interagimos e comunicamos, além das relações que construímos uns com os outros. A crise da covid-19 veio acelerar a digitalização, impulsionando as empresas e indústrias a adaptar-se imediatamente. Em países como a Espanha, 17 % dos fundos europeus da "próxima geração" serão utilizados para transformar e recuperar o tecido empresarial, bem como modernizar e digitalizar o ecossistema das empresas espanholas.

Será crucial tirar partido do impacte positivo da digitalização para aumentar a produtividade, mas há que evitar a todo o custo uma polarização laboral que fomente a desigualdade. Para isso, as pequenas e médias empresas precisarão de ter capacidade financeira, melhorar as competências dos seus funcionários e estabelecer um enquadramento normativo adequado. Por fim, a economia digital terá de progredir no que respeita a assegurar as garantias necessárias de proteção de dados e privacidade. Por exemplo, em agosto de 2019, o Google Chrome anunciou a eliminação gradual de apoio a cookies de terceiros no prazo de dois anos.

Um terceiro desafio será encontrar formas de melhorar o panorama fiscal internacional. Num mundo cada vez mais globalizado, é fulcral otimizar um sistema que permita fiscalizar mais eficazmente a economia digital (sobretudo, os grandes monopólios tecnológicos), prevenir a evasão fiscal para paraísos fiscais e não só e promover a economia visando conter a desigualdade e as mudanças climáticas. Por outro lado, essas medidas poderiam ajudar a compensar os ajustamentos provocados pela resposta à crise da covid-19.

Um quarto desafio será avançar para a descarbonização e a neutralidade climática. A pandemia ofuscou temporariamente a emergência climática. A mudança de governo nos Estados Unidos virá incutir mais dinamismo e compromisso para se avançar com a agenda global. O Biden Plan for a Clean Energy and Environmental Justice Revolution (Plano Biden para uma Revolução de Energia Limpa e Justiça Ambiental) propõe um investimento de 1,7 biliões de dólares para os Estados Unidos alcançarem as zero emissões líquidas de gases com efeito de estufa ao nível da economia no seu todo até 2050. Na Europa, o Pacto Ecológico visa proporcionar uma economia sustentável à UE com investimentos na tecnologia, apoios à inovação na indústria, a utilização de sistemas de transportes públicos e privados mais limpos, a descarbonização do setor da energia e a adaptação dos edifícios à eficiência energética. O "Mecanismo de Transição Justa" mobilizará 100 mil milhões de euros para as regiões mais afetadas pelas mudanças climáticas, entre 2021 e 2027.

Sob a liderança do presidente Xi Jinping, a China comprometeu-se a tornar-se um país neutro em carbono até 2060, embora ainda seja necessário implementar mudanças, uma vez que as emissões de CO2 continuem a registar aumentos anuais: em 2020, foram concedidas mais licenças de construção de centrais termoelétricas a carvão do que em 2018 e 2019. A próxima cimeira sobre o clima (COP 26), a realizar em Glasgow, em novembro de 2021, será crucial para se fazerem mais progressos no âmbito das normas internacionais, da proteção ambiental e da transição para a energia renovável e novas formas de mobilidade.

Por fim, será fundamental cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030. A pandemia travou os esforços para progredir em áreas como a redução da pobreza ou da fome, e as populações mais vulneráveis foram as mais afetadas. O desafio global mais importante em 2021 será garantir que ninguém fique para trás.

Borja Santos Porras, diretor executivo da IE School of Global and Public Affairs (IE University)