Descarbonizar, descarbonizar, descarbonizar

No âmbito do Acordo de Paris, Portugal estabeleceu medidas nacionais de mitigação ambiciosas em relação à redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) (por referência a 1990), nomeadamente (i) até 2030, uma redução de pelo menos 55%, (ii) até 2040, uma redução de pelo menos 65 a 75% e (iii) até para 2050, uma redução de pelo menos 90%. Um dos instrumentos fundamentais para cumprir com as metas estabelecidas é a Lei do Clima - Lei n.º 98/2021, de 31 de dezembro - que visa promover a transição rápida e socialmente equilibrada para uma sociedade sustentável e neutra em emissões de carbono.

Paralelamente, a crise económica e social provocada pela pandemia da COVID-19 resultou na necessidade de impulsionar as economias dos Estados-membros da UE. No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PPR) aprovado, Portugal definiu um conjunto de investimentos e reformas que visam contribuir para três dimensões fundamentais (i) resiliência económica, (ii) transição climática e (iii) transição digital.

Na frente da transição climática, a descarbonização do setor industrial é um elemento chave para promover uma mudança de paradigma na utilização dos recursos e, assim, implementar o Plano Nacional de Energia Climática 2030 (PNEC 200) e acelerar a transição para uma economia verde. Neste contexto, foi aprovada a regulamentação do sistema de incentivos à descarbonização da indústria - através do Despacho n.º 325-A/2021, de 29 de dezembro de 2021 (RISDI) - cujo principal objetivo é promover e apoiar financeiramente projetos que envolvam elementos e tecnologias de baixo carbono na indústria, medidas de eficiência energética, incorporação de energias renováveis, armazenamento e desenvolvimento de roteiros de descarbonização. O RSDI detalha as despesas consideradas elegíveis em função da categoria da ajuda concedida para cada projeto, sendo os apoios concedidos sob a forma de incentivo não reembolsável.

Foi também aprovado o regulamento sobre o sistema de incentivos às empresas para a descarbonização dos transportes públicos ̶ Despacho n.º 2/2022, de 3 de janeiro - que visa apoiar a renovação e fortalecimento das frotas com veículos "limpos" ̶ i.e. movidos exclusivamente a eletricidade (baterias) ou hidrogénio (células de combustível) sem emissões de PM, NOx, CO e THC ̶ com vista à redução das emissões de GEE e aumento da incorporação de energias renováveis ​​no setor do transporte público de passageiros. O Governo será, ainda, obrigado a pôr em prática um programa de descarbonização da Administração Pública, nomeadamente no âmbito dos concursos, investimento público e contabilidade pública.

No radar das reformas está também a promoção da agricultura de baixo carbono, da economia circular, de tecnologias de captura de carbono e a definição de uma estratégia industrial verde, estando prevista a proibição de utilização de gás natural para a produção de eletricidade a partir de 2040.

À legislação já aprovada juntar-se-ão em breve outros diplomas decorrentes da aprovação do pacote Europeu "Fit for 55" e medidas e projetos ao abrigo do plano RePowerEU com vista a tornar a Europa independente dos combustíveis fósseis russos antes de 2030, dos quais se destaca o investimento em tecnologias limpas e eficiência energética.

Portugal começa assim a dar passos importantes rumo à descarbonização da economia e da sociedade, passando as empresas e os cidadãos a estar legalmente obrigados a participar dessa jornada e a contribuir de forma ativa para o esforço coletivo mundial de mitigação das mudanças climáticas.

Susana Pinto Coelho, Sócia da Miranda & Associados e Head da ESGimpact+ Team da Miranda Alliance

Suheil Salém, Associado Sénior da Pimenta e Associados e membro da ESGimpact+ Team da Miranda Alliance