Desejo de Natal

O dia do nascimento de Cristo, que há mais de dois mil anos é celebrado pelos cristãos em todo o mundo, marca a esperança em tempos melhores. Tempos de paz e prosperidade, de justiça e de coragem, de solidariedade e de entrega - de que hoje precisamos mais do que nunca. Que essa mensagem esteja bem viva e possa ser partilhada e praticada. Assim tenhamos nós a capacidade de entrega que marcou a vida de Jesus e dos que o seguiram e lhe seguem o exemplo. Mesmo os que não acreditam.

Também nós, cada um de nós, tem obrigação de liderar pelo exemplo, de dar o seu melhor, de empenhar-se em usar tudo quanto está ao seu alcance para construir um país melhor. E isso passa por dar a mão a quem precisa, não com subsídios sucessivos e sempre insuficientes, mas entregando-lhe ferramentas e ensinando a usá-las para construir o seu futuro melhor.

Um país que realmente crie oportunidades para todos pela educação exigente, pelo emprego valorizado, pelos salários dignos, capazes de proporcionar um nível de vida melhor a cada nova geração, em vez de permanentemente remeter os mais jovens para a escolha entre emigrar ou resignar-se a ficar com menos do que tiveram os seus pais e avós.

Um país que se liberte de preconceitos de igualdade matemática, que apenas serve para perpetuar injustiças, e que saiba reconhecer e premiar aqueles que se distinguem pela positiva. E com isso gere não inveja mas vontade nos demais para que ao verem os melhores e também eles tenham vontade de se exceder e saibam que podem ascender a essa condição.

Um país que reconheça o valor de quem se esforça e faz acontecer, em vez de lhes impor o peso do Estado - agrilhoando-os a leis, impostos e burocracia penalizadores dos melhores. Que abra caminho e deixe trabalhar quem tenta ir mais além, em vez de sobrepor à capacidade dos portugueses devaneios públicos abstratos e mal interpretados por aqueles que já esqueceram que foram escolhidos para representar a vontade de quem os elegeu, e não para cumprir as suas agendas.

Um país em que cumprir uma missão não seja caso tão extraordinário que nos deixe em estado de eterna gratidão e admiração, em que sejamos exigentes com as instituições - políticas, judiciais, serviços públicos e afins -, mas também connosco, em que trabalhemos em conjunto para o bem de todos em vez de constantemente nos pormos de lados opostos de barricadas imaginárias e acabemos por sabotar as nossas possibilidades de nos superarmos.

O Natal é uma época de esperança, mas a concretização dos desejos depende de trabalho, sacrifícios, vontade e ambição. É nisso que temos de apostar para mudar de rumo, sair da eterna fossa e enfim nos afirmarmos como o país próspero em que merecemos viver.