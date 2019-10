Desejos e realidade

O congresso anual da CIP teve, neste ano, como tema “Crescimento ou estagnação? A resposta está nas empresas”. No seu âmbito, o Presidente da República apelou a que não nos acomodássemos aos atuais ritmos de crescimento, considerados insuficientes para enfrentar os desafios que adivinha ao voltar da esquina. Por sua vez, Siza Vieira incentivou os empresários a não se acanharem no investimento, mais a mais agora que os juros estão baixos. Já António Saraiva, naturalmente, sugeriu ao governo que o reforço das deduções dos lucros retidos e reinvestidos e a redução da derrama poderiam fomentar o desejado investimento. Tudo proclamações bem-intencionadas e consistentes. É preciso crescer mais, o que requer investimento cuja concretização, mesmo quando as taxas de juro são baixas, é estimulada num quadro fiscal mais “amigo” das empresas.

Talvez se houver novos investimentos e inovação, em geral, sejam precisas novas competências e habilitações e o país possa crescer (segundo um estudo da Universidade do Minho, apresentado no congresso, a duplicação da população com o ensino secundário completo poderia traduzir-se em mais 13,3 pontos percentuais de crescimento acumulado numa década). Porém, o mesmo estudo refere que, hoje, a percentagem de sobrequalificados, isto é, com habilitações acima das requeridas (24%), é maior do que na média da OCDE, refletindo um processo de criação de postos de trabalho pouco intensivo em qualificações, com baixa produtividade e, naturalmente, baixas remunerações. Não obstante as Web Summit e as startups, continuamos especializados (viciados?) em baixos salários. Como se poderá operar a transição do que somos para o que desejamos? O novo Ministério da Economia tem a transição no nome, mas a adjetivação “digital” parece excessiva quando há tanto antes para fazer. O Estado tem, obviamente, um papel a desempenhar, no investimento público e na criação de condições, e desenho de políticas, estimulando uma iniciativa privada que não se acomode à rotina, mas não confunda desejos com realidade. Voltarei ao tema.

Alberto Castro, economista e professor universitário