Desejos e realidades (3)

O debate sobre o crescimento está quase só centrado nos aspetos quantitativos. Crescemos muito ou pouco? Acima da média dos países da União Europeia ou abaixo? Coerente com essa linha de pensamento está, também, a ideia propagandeada de que é indispensável crescer para que se possa redistribuir e melhorar o bem-estar das pessoas.

Mesmo que tenha algum fundo de verdade, no geral trata-se de uma discussão pouco profícua que serve para fins políticos e pouco mais. Como crescer (mais), para quê e para quem são questões bem mais essenciais. Numa linguagem clássica, dir-se-ia que está em causa o modelo de desenvolvimento que vai muito para além do crescimento. Isso é, hoje, por demais claro quando a sustentabilidade foi colocada na agenda mediática, impregna os hábitos dos cidadãos e, cada vez mais, surge como uma prioridade nas empresas e entre os investidores.

Não é numa pequena nota de jornal que assuntos desta complexidade podem ser, devidamente, equacionados e, muito menos, tratados. Fiquemo-nos, então, pelo enunciado de algumas condições. A primeira é a necessidade de se abrir uma discussão ampla, aberta e fundamentada sobre a necessidade de se crescer, tão ampla que possa, inclusivamente, admitir a própria hipótese do não crescimento (uma história antiga que vem dos anos 70 do século passado). Ampla, ainda, para poder ser participada, com a ambição de gerar um projeto de economia e sociedade mobilizador. O Presidente da República, pródigo em catalogar os portugueses como os melhores do mundo, deveria assumir-se como o promotor deste debate, levando-o aos quatro cantos do país, mesmo que a proximidade de eleições o iniba de ser nele parte ativa.

As economias mais bem-sucedidas passaram por processos semelhantes que lhes permitiu construir uma verdadeira parceria público-privada, assente numa política “industrial” que removeu obstáculos ao funcionamento do mercado e estabeleceu incentivos abrindo caminho à inovação no setor privado, em paralelo com avaliação transparente e sistemática. Será desejar demais?

Alberto Castro, economista e professor universitário