Desglobalização: oportunidade para Portugal?

A tendência já vinha de trás, mas foi acelerada pela guerra na Ucrânia. As restrições à globalização acentuaram-se com a invasão russa do território ucraniano em 2022, embora os obstáculos ao comércio mundial tenham surgido alguns anos antes.

Em 2018, o então presidente dos EUA, Donald Trump, impôs pesadas tarifas sobre as importações provenientes da China, acusando o gigante asiático de práticas comerciais desleais. O Governo chinês retaliou com tarifas em mais de 100 produtos norte-americanos, provocando o primeiro sério abalo na globalização.

Entretanto, a pandemia de covid-19, que teve início precisamente na China, causou fortes perturbações nas cadeias globais de produção e distribuição, reduzindo a oferta de bens essenciais, desde matérias-primas a semicondutores. Depois, o conflito na Ucrânia provocou uma crise energética e determinou o fim das relações comerciais do Ocidente com a Rússia.

No atual contexto de instabilidade global, acentuou-se a importância geoestratégica de mitigar a dependência do Ocidente em relação a matérias-primas, energia e manufaturas provenientes de Estados autocráticos. Consequentemente, assistimos hoje à redução das interdependências económicas entre blocos, à desaceleração das trocas comerciais à escala global e a um menor recurso à deslocalização da produção.

Na Europa, a desglobalização está a traduzir-se, não só na rutura das relações comerciais com a Rússia, mas também na procura de uma maior autonomia na produção de bens estratégicos e na reconfiguração da rede de fornecedores de energia.

Há, portanto, um cenário mundial que desaconselha a deslocalização da produção para o Oriente e a dependência de cadeias de distribuição longas - o que parece favorecer a reindustrialização da Europa.

Neste sentido, a desglobalização pode ser uma oportunidade para a indústria portuguesa, que em vários setores demonstra qualidade de produção, capacidade de resposta, intensidade de inovação e compromisso com a sustentabilidade.

Mas, para tirar partido da relocalização de negócios em países próximos (nearshoring) e da regionalização das cadeias de abastecimento, a nossa indústria precisa de atrair investimento estrangeiro, encontrar parceiros no exterior, apostar mais em I&D e acelerar a transição digital e energética.

No fundo, necessita de ganhar escala para abastecer os mercados ocidentais, circunstância que exige uma estratégia nacional de promoção do made in Portugal.

Alexandre Meireles, presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE)