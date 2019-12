O peso eleitoral dos funcionários públicos tem sido suficiente para se tornar num fator inibidor de qualquer tentativa de uma reforma da administração pública digna desse nome. Paradoxalmente, tal condena-os a uma degradação progressiva das condições de trabalho e à perda de estatuto. Enquanto isso, a qualidade dos serviços vai piorando. Perdemos todos!

Neste contexto, valham-nos alguns pequenos passos na direção certa. No plano dos princípios, a proposta de valorizar a qualidade da gestão das instituições prestadoras de cuidados de saúde, responsabilizando-a e premiando quem se destaque nos ganhos de eficiência, é um desses casos. Para que vá além do mero enunciado político há condições que é necessário preencher, desde os poderes, competências e grau de autonomia concedidos, até à informação disponível para que a comparação se faça numa base adequada. Quanto a este ponto, o Tribunal de Contas é devastador: o Ministério da Saúde não disponibiliza (ou nem sequer recolhe e sistematiza?) dados que permitam o cotejo e a avaliação dos hospitais públicos com as PPP. Somem-se-lhe cativações desbloqueadas com critérios de tempo e valor incertos, e surge-me a dúvida se gostaria de estar na pele dos abrangidos por tal “evolução”.

Mas nem tudo depende das Finanças. Há princípios de funcionamento da administração pública que são, em si, reveladores da forma como esta olha o cidadão e não estou a falar do fisco… Atente-se no articulado do artigo 81º do Código dos Contratos Públicos. No ponto 1-a) pede ao adjudicatário que faça uma declaração, sob compromisso de honra, de que não se lhe aplicam um conjunto de situações. As penalizações para falsas declarações são pesadas. Eis senão quando, no 1-b), se lhe pede vários documentos comprovativos, alguns abrangidos pela referida declaração, emitidos por serviços públicos. A administração pública desconfia do cidadão, assola-o com burocracia. Apetece dizer que o julga à sua imagem. É natural que o cidadão retribua no mesmo pé. A simplificação seria um passo para alterar esta antinomia. É assim tão difícil?

Alberto Castro, economista e professor universitário