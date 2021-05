Deus e nós

Sabem que as crianças não pedem coisas a Deus como nós? Não Lhe torram o juízo com pedidos e exigências, promessas e chantagens emocionais? Elas só fazem isso tudo connosco e só andam de mão estendida com os pais e com o desgraçado do Pai Natal. Já com Deus, fazem cerimónia. São as crianças e os ateus quem menos O chateia.

Ensinei os meus filhos a rezar assim: pedir uma coisa, pedir desculpa por duas e agradecer três; no final, dedicam as orações a uma pessoa ou pessoas concretas - e não a rezarem ao estilo ONU, pelo mundo inteiro, o que deixa qualquer um, suspeito que até Deus, meio perdido com falta de detalhe. Os avós, as pessoas mais velhas de quem eles gostam, são de longe os mais escolhidos e os irmãos raramente merecem ser contemplados nas orações.

Um deles pede sempre a mesma coisa: que o dia de amanhã corra bem - não lhe falta mais nada é o que é. Os outros não sei, porque não os oiço e nem sei se ainda rezam assim. E agradecer? A regra é que têm de agradecer sempre uma coisa diferente, e ao fim de tantas escolhidas sobram poucas. "Quero agradecer a Jesus ter nascido", dizia ele depois de já ter mostrado gratidão ao Espírito Santo por cada dinossauro que lhe decora o quarto, das gomas da véspera e da cama onde dorme. Qualquer dia agradece os espinafres da sopa, é o que vos digo. As desculpas pedem-se sem som, ninguém pode ver ouvir; mas eu já ouvi porque as crianças não sabem falar para dentro e são assim como as beatas a rezar o terço. Ele enterrou a cara na almofada e disse assim: "Quero pedir desculpa por me ter portado mal e ter sido malcriado com os manos", ouvi eu. Só se pede desculpa quando se está arrependido, é batota pedir sem sentir, disse-lhe. E desde então tem saltado essa parte sem mostrar vestígio de arrependimento pelo que faz aos irmãos.

Não sei o que seria de mim com Deus se não fossem os meus filhos. Acho que não Lhe ligava nenhuma, seríamos apenas conhecidos e teríamos pouca cumplicidade, passariam temporadas sem me lembrar da Sua existência. Seria um amigo para ocasiões, intermitente, e uma referência moral. Num plano conceptual, o cantinho intelectual e cultural onde me encaixaria com pouca adesão espiritual. Ou seja, tudo o que Deus não é, seria para mim. Os meus filhos desalojaram-me desse refúgio confortável onde a religião é apenas um chorrilho de regras. E sabem como? É que Deus não se explica, mostra-se, e os filhos são uma espécie de ASAE da nossa coerência. No dia em que foram batizados, foi a minha coerência que passou a ser exigida, foi com ela que me comprometi e desde então que Deus não me dá sossego. Nem Deus, nem os filhos com as perguntas transcendentes sobre a morte, a razão do sofrimento, a origem do universo ou o destino das almas, como se a fé desse direito a licenciaturas em Filosofia, Física e Teologia.

Explica lá a essa criançada que Eu não castigo as pessoas e não arranco costelas aos homens para criar as mulheres, ensina-lhes o que é perdão perdoando, educa com misericórdia e deixa de querer fazer justiça, mostra-lhes o melhor que há em todos e pratica a caridade, fala mais baixinho e impõe-te com humildade, respeita-os para eles saberem respeitar, dá para que eles aprendam a dar, cuida para eles se habituarem a cuidar e não te queixes, aproveita a vida - diz-me Deus. Bem tento, mas a empreitada é difícil. Entretanto, faço como o mais novo e vou pedindo que o dia de amanhã corra bem.

