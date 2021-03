Devolver impostos é errado

É preciso combater a pobreza e a desigualdade. Esse objetivo não é apenas um ideal de esquerda ou de direita - é de todos. Nenhuma das partes tem o monopólio da dor e da consciência social. Há, porém, dois grandes modelos de resolução deste problema. Qual deles é o melhor? (Sim, também eu quero entrar na questão dos impostos para os burgueses.)

O primeiro modelo é o modelo socialista. Este modelo, sobretudo na sua versão portuguesa, baseia-se na seguinte ideia: tirar aos ricos para dar aos pobres. Porém, quando se olha para os dados mais de perto, vemos que não é isto que não é nada disso que acontece: não se tira "aos de cima", para dar aos "debaixo". Os de "baixo" beneficiam muito pouco.

De facto, as escolas públicas são muito piores para os mais pobres; o acesso à saúde é limitado para as pessoas de baixo rendimento, para as pessoas de baixa escolaridade ou para pessoas com doenças pré-existentes. A justiça não é aplicada de forma uniforme aos diferentes níveis de rendimento. Os benefícios fiscais, sejam na educação ou na saúde servem, essencialmente, quem pode pagar por eles - ou seja, não beneficiam os mais pobres.

Costuma dizer-se que dinheiro dos impostos é "devolvido" à população. E de facto, o termo "devolução" revela toda a estratégia socialista: "devolvemos" às mesmas pessoas aquilo que lhes tiramos em impostos. Não apoiamos por isso quem precisa.

Talvez a melhor forma de ver a falência deste modelo seja responder a esta questão: uma maior intervenção redistributiva do Estado, assente em ainda mais impostos, cada vez mais impostos, contribui de facto para aumentar a sua segurança, para enriquecer a sua vida ou para diminuir a sua angústia existencial perante as dificuldades da vida?

De uma forma ainda mais direta: Se pagar ainda mais impostos, vai ficar mais tranquilo em relação à reforma, educação, justiça, saúde?

Com toda a ambiguidade, incompreensão e carga negativa que o termo tem, diria que a solução é o assistencialismo.

O assistencialismo funciona da seguinte forma: quem pode, tipicamente quem está "em cima", paga; e só recebe quem mesmo precisa. A rede mínima de sustentabilidade está assim garantida.

Quem hoje recebe sem necessidade, a famosa classe media, deve "sofrer" uma baixa de impostos de forma que não caia na armadilha de pobreza, e sobretudo que arrisque mais e faça o país crescer.

Dois exemplos de como pode funcionar o assistencialismo. No ensino superior deve haver propinas, acessíveis à classe média. Para os indivíduos de baixos rendimentos, deve haver bolsas. Na saúde deve haver co-pagamentos, mas os indivíduos de baixo rendimento devem ter os medicamentos fortemente subsidiados (que hoje verdadeiramente não têm). O que temos hoje na comparticipação de medicamentos é uma vergonha sem fim. A luta pelo fim das propinas só beneficiará aqueles que já hoje as podem pagar.

Este segundo modelo é uma componente essencial da economia de mercado social ou de um liberalismo decente. E ganha ao socialismo nos dois campos: no crescimento económico e na justiça social. Porquê? Porque alinha incentivos do comportamento individual e não deixa ninguém na miséria.

Durante anos o assistencialismo foi ridicularizado. Os seus críticos ainda hoje confundem, propositadamente, o dever de apoiar quem precisa, com uma visão caritativa, onde o combate à pobreza e à exclusão são uma benesse, e não um direito. Para que fique bem claro: ajudar quem precisa é um dever de quem pode e um direito de quem precisa.

Eleitoralmente, os socialistas não desejam que o assistencialismo resulte. O foco nos que mais precisam, ter uma aliança coesa entre vários extratos da sociedade não é compatível com uma luta de classes constante, entre bons e maus, entre burgueses versus oprimidos.

Rever quem e como queremos ajudar é um imperativo moral. A receita é simples: de cima para baixo, quem está no meio paga menos e tem menos. Pessoalmente não quero uma devolução de impostos, quero vê-los aplicados onde são necessários.

Filipe Charters de Azevedo é fundador e CEO da DATA XL e da SafeCrop