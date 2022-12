Dez desafios para 2023

Esta não é uma crónica sobre o ano que agora finda - muitos outros já o fizeram bem melhor do que seria possível neste espaço. Também não é sobre como será o próximo - a futurologia nunca foi o meu forte, em especial, numa época de elevada incerteza como a que se vive atualmente.

Não sendo nem analítico nem prospetivo, o artigo dirige-se a todos os que têm pela frente a tarefa de gerir empresas num contexto altamente volátil, incerto, complexo e ambíguo como o que se avizinha para 2023.

Nesta conjuntura, saliento dez desafios a que qualquer gestor terá certamente de dar resposta:

- Como reagir ao aumento dos custos?

- Como lidar com a contração da economia?

- Como adaptar as operações à disrupção das cadeias de abastecimento?

- Como dar resposta às crescentes expectativas dos clientes?

- Como contribuir de forma proativa para a sustentabilidade?

- Como atrair e valorizar o talento?

- Como tirar partido do processo de transformação digital?

- Como defender a organização de ciberataques?

- Como reforçar a agilidade estratégica?

- Como inovar em tempos de turbulência?

Sempre fui adepto de respostas simples, não complicando aquilo que é simples e, se possível, simplificando aquilo que parece complicado. Porém, temo que as respostas mais óbvias não sejam necessariamente as mais adequadas aos desafios que enunciei.

Com efeito, a forma mais simples de reagir ao incremento do custo dos fatores de produção seria aumentar o preço dos produtos e serviços oferecidos. Da mesma forma que a resposta mais óbvia às disrupções das cadeias de abastecimento seria atrasar as entregas aos clientes. Ou pensar que não temos de nos preocupar com as ações dos hackers, pois só estão interessados nas grandes organizações públicas e privadas. Ou ainda imaginar que a única forma de atrair talento é pagando mais. Ou até pressupor que esta é uma má altura para inovar, pois o risco é elevado e os recursos são escassos.

Trata-se, na realidade, de desafios que vão perdurar nos próximos anos e que afetam empresas de qualquer dimensão e setor de atividade. A forma de lidar com eles irá exigir alterações substanciais no modo de gerir essas mesmas organizações. A começar nas políticas de procurement e a acabar no marketing, passando pela conceção dos produtos, pelo ciclo produtivo, pela gestão financeira e dos sistemas de informação e, last but not least, pela gestão das pessoas - e não dos recursos humanos como muitas vezes se diz.

Sei que há uma tendência para a desresponsabilização: culpa é da guerra na Europa (impensável há um ano), da inflação (da qual já nos tínhamos esquecido), da pandemia (que ainda por aí circula) ou até do Governo (que tem sempre as costas largas).

Sem prejuízo de tudo isso poder ser válido, a verdade é que se cada um não fizer o seu papel mostrando estar à altura dos desafios que vai enfrentar em 2023, nunca haverá paz, economia, saúde ou governação que nos salve desta rampa descente em que o nosso país se encontra.

Carlos Brito, professor da Universidade do Porto - Faculdade de Economia e Porto Business School