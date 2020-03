Dia Internacional da Mulher: o direito aos “Direitos” ou o direito ao afeto?

Seria uma espécie de cliché, um “déjà vu” muito repetido, discorrer sobre a igualdade de género, sobre a conquista histórica da mulher no mundo da profissão, ou mesmo sobre a evolução da humanidade na forma como é encarada a luta feminista por mais e melhores “Direitos”.

Palavra tão gasta [ter “Direitos”] e que hoje significa muito pouco. Porque tem um enquadramento puramente formal. E porque a luta das mulheres é, afinal, o produto da palavra do legislador.

Decidimos, por isso, neste dia internacional, que visa recentrar o género feminino na sociedade, escrever sobre aquilo que as mulheres ambicionam, mas que a luta de classes não lhes pode dar: o afeto.

Cada vez mais nos deixamos impressionar pela amargura da vida, pelos insucessos, pela frustração, pela dificuldade em vencer que os outros [neste dia, as “outras”] têm na voragem de cada minuto, e cada vez menos refletimos sobre a necessidade de emoções e sentimentos e sobre o reconhecimento que deve ser dado às mulheres.

Tantas conquistas alcançadas, tantos direitos conseguidos, tantas quotas em lugares políticos atingidas. Mas onde pára a relação afetiva que deve estar presente nesta “luta de classes”?

Vivemos num mundo cada vez mais pautado pelas relações virtuais das redes sociais, em que um “like” pode significar um afeto, um coração no fim de uma frase pode expressar um sentimento e um “smile” numa foto pode corresponder a um sinal de aproximação. Perdemos, porém, o contacto físico, a presença do olhar, a distinção de um cheiro, o abraço generoso que tornou o género verdadeiramente igual.

Este novo mundo em que vivemos, com uma cumplicidade remota e virtual, contribui decisivamente para a crise das emoções, dos sentimentos, das paixões avassaladoras e do amor genuíno. Se algo deve ser hoje enfatizado e reencontrado é a busca que a mulher deve ter pelo direito ao afeto.

Que reivindiquem, que se façam notar, mas que não reduzam a sua luta à pena do legislador, às regras laborais, às quotas da profissão. Que exijam do homem aquilo que dele deviam ter todos os dias: a atenção, a solidariedade, a compreensão.

A lógica mais radical de alguns movimentos feministas centra o seu discurso inflamado na mobilização para a conquista de direitos. Não é, contudo, um direito exclusivo da mulher que hoje pretendemos assinalar no seu dia internacional. É o direito que a todos assiste, é a conquista que o outro [seja de que género for] deve alcançar do coração na sua expressão sentimental. Só o realçamos neste dia, que constitui uma data histórica, para dar ênfase à ideia de que a mulher não se deve alhear da sua condição de ser humano, sentimentalmente estruturado, e que deve reclamar do seu “parceiro” o amor que lhe deve ser dedicado, a atenção que lhe é devida e o carinho que deve estar presente numa relação, qualquer que seja a sua configuração.

O Dia Internacional da Mulher deve, pois, ser comemorado não apenas para lembrar o combate pelo direito à igualdade e autonomia das mulheres – que, em si mesmo, nunca seria pressuposto de reflexão num mundo civilizado – mas também para evocar o direito da mulher a um amor renovado e repetidamente declarado, como condição do seu desenvolvimento enquanto pessoa e de uma vida plena e mais feliz. A intervenção do legislador será então relativizada. O Direito passará a ter uma expressão “não jurídica” e o papel da mulher será verdadeiramente compreendido.

Vamos festejar o Dia da Mulher com uma flor na mão que simbolize a beleza, o cheiro e o carinho do olhar que conseguimos transmitir, mantendo viva na memória a icónica afirmação de Frida Khalo: “Donde no puedas amar, no te demores”.

A terminar, deixamos duas notas finais: (i) porque foi este artigo de opinião subscrito por dois autores? Para justamente se perceber que o afeto deve ter uma leitura dualista; (ii) estará o mundo tão carente de afetos? Provavelmente não, mas se o tema não for tratado de modo impressivo o pensamento cristaliza e corremos o risco de dar preferência a aspetos formais da vivência humana secundarizando o lado afetivo da mulher.

Catarina Bernardo Martinho e Pedro Marinho Falcão, advogados da sociedade Cerejeira Namora, Marinho Falcão