Dia Mundial da Poupança: Instrumentos empresariais de poupança

Celebrado anualmente a dia 31 de outubro, o Dia Mundial da Poupança simboliza a importância real da poupança para os indivíduos, as famílias, empresas e organizações em geral.

Este ano é talvez ainda mais importante falar de poupança. Muitas famílias e empresas viram os seus rendimentos fortemente afetados ou até anulados nos últimos meses. Se as previsões económicas do início do ano apontavam para um forte crescimento da economia, e o mote era então "investir", hoje a palavra de ordem é "poupar" - embora deva ser dito que manter adequados níveis económicos de consumo também seja muito importante.

As políticas governamentais de apoio às empresas e famílias, entre as quais, as moratórias dos financiamentos bancários, terminarão no último dia de setembro 2021, pelo que, idealmente, as famílias e empresas deveriam já ter procurado criar um "balão de oxigénio". Sabemos, porém, que muitas estão a tentar sobreviver com o pouco que restou ou que conseguiram reunir dos apoios públicos e, por isso, a poupança infelizmente não está ao alcance de todos.

Não é nenhuma novidade dizer que, apesar do desenvolvimento das linhas de apoio às PME terem surgido muito rapidamente, a sua implementação/atribuição foi um processo bastante demorado, fazendo com que os apoios não tenham chegado às empresas no tempo previsto e desejado. Várias empresas não aguentaram e "fecharam as portas"; outras tantas tiveram de despedir colaboradores. Ou seja, esta demora levou ao aumento cada vez mais acentuado da taxa de desemprego e à falência de várias empresas que passaram anos a investir no seu negócio não tendo gerado almofadas financeiras para eventuais intempéries.

Esta é também uma realidade cultural: em Portugal os atuais estímulos à poupança não trazem grandes vantagens, nem económicas, nem fiscais e, nesse sentido, as empresas e famílias tendem a continuar a investir por recurso a financiamento. Ora, numa situação de calamidade, não havendo folga financeira e existindo, ao invés, responsabilidades bancárias a cumprir, vemos a balança num estado completamente deficitário. Recentemente, a Insurance Europe publicou um estudo em que confirmava que Portugal era o país europeu analisado onde as pessoas mais desejavam poupar apesar de não terem condições para o fazer. E as conclusões são referentes ao período exatamente anterior ao começo da atual pandemia.

Se já era importante no passado, hoje é ainda mais urgente rever temas como o dos benefícios fiscais associados ao IRC - sendo a atual discussão parlamentar do Orçamento de Estado para 2021 um dos fóruns ideais para o fazer -, por forma a reduzir a carga fiscal e incentivar a poupança das empresas.

Além de falar de apoios do Estado e de medidas de incentivo à poupança, neste Dia Mundial da Poupança também somos levados à questão de repensar os custos fixos das famílias e empresas, de forma a ficarem com mais rendimento disponível.

No mundo empresarial, por exemplo, uma das soluções cada vez mais adotadas tem sido a da eliminação de vínculos contratuais com trabalhadores em áreas não core, passando a recorrer ao outsourcing de serviços. É verdade que esta tendência já se manifesta há alguns anos, mas a atual conjuntura mostra que veio para ficar. O Outsourcing de serviços de apoio à gestão das empresas permite uma flexibilização de custos, e até uma redução, com a contratação de equipas especializadas, que, no caso de algumas empresas, passam a poder fazer mais por menos. Ou seja, em tal cenário, no lugar de custos fixos passamos a ter estruturas de custos mais variáveis que tornam as empresas mais sólidas e mais rentáveis.

Outra abordagem tem sido a reestruturação de todo o seu negócio ou apenas de algumas áreas, tais como da gestão financeira, dos processos organizacionais de gestão, o rebranding, ações de marketing digital, entre outras. Ou o Procurement, que incide na análise dos custos fixos principais auxiliada na obtenção das melhores ferramentas para melhorar a estratégia de compras das empresas, procurando construir uma gestão de compras mais eficiente, com custos reduzidos e otimizados. Além de ajudar a melhorar a relação entre o fornecedor e o cliente, o Procurement padroniza todos os processos relativos às compras.

Porque para poupar é também preciso selecionar onde se deve investir ou dito de outra forma, porque não há poupança sem investimento, o Dia Mundial da Poupança funciona como uma "porta de entrada" para uma discussão mais englobante sobre as melhores escolhas ao alcance de cada um de nós nos próximos tempos.

Partner no Grupo Your