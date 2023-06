Dia Mundial do Asteroide: Missões Espaciais a Asteroides

Quando Juiwichiro Kawaguchi percebeu que o seu Falcão Peregrino (Hayabusa, em Japonês) tinha perdido parcialmente a sua capacidade de orientação, terá refletido sobre o jogo de probabilidades e coincidências em que participava.

Hayabusa - a nave que comandava à distância a partir do centro de operações da Agência Espacial Japonesa em Tsukuba - ambicionava ser a primeira a recolher uma amostra da matéria de um asteroide: o gigante Eros, tão grande como aquele que há 65 milhões de anos colidiu com o nosso planeta, causando a extinção em massa dos Dinossauros Havia já sobrevivido a 2 anos de viagem pelo vazio e uma improvável explosão solar - a maior de que há registo - e preparava-se para a viagem de regresso à Terra.

Na relação dos habitantes do planeta Terra com estes corpos celestes impera um jogo de fascínio, incertezas e probabilidades.

A um asteroide ou um seu fragmento em colisão com a Terra chama-se meteoro.

Estima-se que possa haver um impacto de grandes "destruidores planetários" que ocorre apenas a cada 100 milhões de anos. Mas há colisões mais frequentes - asteroides de 5 metros precipitam-se sobre o planeta à taxa média de um por ano. Este é o caso do meteoro que sobressaltou Ruth Hamilton ao cair-lhe na almofada em outubro de 2021. Neste mesmo jogo de coincidências depois de se ter desfeito quase na totalidade no seu percurso pela atmosfera da terra, o meteoro de Ruth foi encontrar a cama vazia - a Canadiana tinha-se levantado uns minutos antes para sossegar o cão que latia.

A colisão de asteroides de 20 a 30 metros com a Terra tende a acontecer uma vez por século e provoca danos em áreas do tamanho de grandes cidades. É o caso de Tunguska, na Sibéria, em que uma área florestal do tamanho da península de Setúbal foi destruída a 30 de junho de 1908, efeméride em cujo aniversário se passou a celebrar todos os anos o Dia Mundial do Asteroide.

Em complemento à sua natureza de destruidora, olhamos para os asteroides para conhecer a criação.

A carga útil de Hayabusa, naquele verão de 2005 a dezenas de milhões de quilómetros da Terra, à espera da decisão de Kawaguchi, tem potencial de desvendar mistérios como o da origem da vida. Estes fragmentos de matéria primordial, intocados pelas transformações geológicas que ocorrem nos planetas e suas luas, servem como janela para o passado cósmico do nosso Sistema Solar. Pensa-se hoje que alguns ingredientes fundamentais na primordial sopa pré-biótica de onde a vida emergiu poderão ter sido trazidas até à Terra por asteroides.

Imperava trazer a matéria de Eros aos microscópios dos cientistas, e a resposta de Engenharia tornava-se clara.

Como um falcoeiro conta com a astúcia do falcão, o diretor de operações de uma missão sabe que, a proximidade de pequenas distâncias a um asteroide, pilotar diretamente e em tempo real o veículo espacial a partir da Terra é impossível - os telecomandos demoram horas a percorrer as enormes distâncias do espaço sideral, mesmo viajando à velocidade da luz.

Havia assim que reconfigurar o "cérebro" da nave espacial - o seu Sistema de Guiamento, Navegação e Controlo (GNC) autónomo.

O pioneiro Hayabusa regressou a Terra em 2010, e foi seguida por Hayabusa 2 que de dezembro de 2020 nos trouxe amostras do asteroide Ryugu. A exploração prossegue com a missão da NASA OSIRIS-REX que dentro de 2 meses trará amostras do asteroide Bennu; e DART, também da NASA que investiu contra o pequeno Dimorphos em Setembro do ano passado, na tentativa de testar a capacidade de defesa planetária por alteração de trajetória. Também a China planeia contribuir lançando em 2025 a missão Tianwen-2 ao asteroide Kamoʻoalewa.

Quanto à Europa, através da Agência Espacial Europeia, faz os últimos preparativos para lançar a missão HERA para 2024 para estudar Dimorphos, e ambiciona fazê-la seguir por visitas ao asteroide Apophis. Equipas Portuguesas desenvolvem os Sistema de Guiamento , Navegação e Controlo (GNC) autónomo para estas missões.

João Branco, Diretor de Sistemas Espaciais GMV Portugal