Difíceis consensos na imprevisibilidade

As melhoras do doente Economia são ainda muito lentas. O índice de confiança económica do ISEG aumentou em setembro face a julho. O indicador mede a evolução da atividade económica no curto prazo e foi de 27,3 pontos no mês passado, um aumento face aos 26,1 de julho. São boas notícias, mas sabem a pouco. É que relativamente ao mesmo mês do ano passado, a variação do índice foi de -21,6%, calcularam os economistas do ISEG, tendo também diminuído "o consenso dos membros do painel relativamente à evolução económica". Neste grupo, que junta 18 professores, parece nunca ter sido tão difícil chegar a um acordo. A instabilidade económica pede prudência, muita prudência, e mais incentivos à economia.

Na próxima segunda-feira deverá ser entregue o Orçamento do Estado para 2021 no Parlamento e saberemos o que o documento nos reserva em termos de previsões de receitas e despesas. Que ajudas estarão contempladas e como vai evoluir o país em termos de política fiscal são duas grandes questões. Uma coisa já sabemos, pela voz do ministro Pedro Siza Vieira: "Será um OE expansionista."

Dinheiro Vivo estreia novo site

Na semana de entrega do Orçamento do Estado no Parlamento, o Dinheiro Vivo estreia um novo site. Mais fácil de ler, mais simples de navegar e com novos conteúdos. Surpreende com nova imagem e tem uma estratégia de crescimento reforçada. Construído totalmente a pensar na experiência do leitor, tem um novo grafismo e evolui tecnologicamente, acompanhando a crescente utilização no mobile. Muda a arrumação das secções, para uma consulta mais rápida e intuitiva e estreia novos formatos de visualização da informação, quer sejam textos, vídeos, áudios ou infografias. Inaugura ainda novas rubricas, dando voz a especialistas que respondem às dúvidas dos leitores. E vai continuar a inovar no vídeo, no áudio e nos podcasts. Navegue e deixe-se surpreender ao longo das próximas semanas.