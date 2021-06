Digital e tecnologia estão no centro da controvérsia e são os impulsionadores da mudança

A EY voltou a lançar o estudo EY Attractiveness Survey Portugal. Na edição de 2021 fica claro que a revolução digital está a moldar o mundo tal como o conhecemos e Portugal deve desempenhar um papel relevante neste novo ecossistema. Não só as áreas do digital e da tecnologia já representam um terço dos projetos de IDE atraídos em 2020, mas também, aos olhos dos investidores inquiridos, Portugal parece estar no caminho certo para atrair futuros investimentos nesta área, uma vez que 45% destes consideram a Economia Digital o principal setor impulsionador de crescimento em Portugal nos próximos anos.

Na verdade, Portugal pode alavancar a excelente posição em que se encontra neste contexto. Posicionado no Top 10 de atracão do IDE na Europa em 2020, o país reforçou a sua posição como um dos principais destinos de investimento. Portugal pode estar a entrar na crista da onda de IDE, mas saber como navegá-la é a questão-chave.

Embora Portugal seja já bem percecionado em fatores de atratividade como a qualidade de vida, a disponibilidade de talento e as infraestruturas (telecomunicações, transporte e logística), será fundamental fortalecer o digital para apoiar desenvolvimentos futuros, reforçando as infraestruturas adequadas e desenvolvendo e adaptando as competências certas da nossa força de trabalho que serão necessárias para Portugal se posicionar nessa área.

Uma vez que as infraestruturas de comunicação são um pilar central do mundo digital, e este tem sido um facto de atracão fundamental de Portugal desde a implementação de uma rede totalmente digital, é importante manter o ritmo. A este respeito, uma vez que o 5G será fundamental para permitir a entrega de novos serviços e soluções, este é um investimento chave para se continuar a impulsionar a atracão de empresas digitalmente evoluídas para Portugal.

Do mesmo modo, o sucesso dos últimos anos na promoção de Investigação & Desenvolvimento e atração de investimentos na área da tecnologia está a aumentar a procura por talento. Sendo um país com um bom custo-benefício a nível de talento, Portugal está num patamar em que se pode posicionar como o local ideal para implementar projetos na área tecnológica. Esta oportunidade deve ser considerada não só pelo nosso sistema educativo, mas também (e principalmente) pelo nosso tecido empresarial e as instituições públicas.

De notar que esta revolução digital não se trata apenas de tecnologia. O grande desafio é criar modelos de negócio num novo mundo digital. Falando com executivos de diferentes indústrias, compreendemos que as principais dificuldades não estão na tecnologia, mas estão ligadas à cultura e à mentalidade que precisam de ser desafiadas.

Iniciativas como a Web Summit e um forte apoio ao empreendedorismo têm posicionado Portugal favoravelmente para atrair jovens empresários. Contudo, para continuar a alimentar o digital em Portugal, teremos de investir continuamente neste ecossistema de inovação para atrair, desenvolver e reter empresas e talento. Estes investimentos vão muito além da tecnologia, como os incentivos fiscais, educação, regulamentação e vários outros aspetos necessários para ter sucesso.

*Partner da EY Portugal e líder da EY-Parthenon