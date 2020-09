Digitalização é mais urgente do que nunca

O mundo inteiro está a combater contra os efeitos covid-19, sejam eles ao nível da saúde pública, sejam a nível económico.

Nesta situação de caos, a tecnologia apresenta-se como um grande aliado, tanto para a sociedade como para as empresas. No entanto, a implementação, quase obrigatória, do teletrabalho mostrou que muitas organizações não estão preparadas para enfrentar este tipo de situações.

Não basta enviar funcionários para casa com acesso aos emails e ferramentas de conectividade. Afinal, com um computador e uma ligação à Internet, a maioria dos colaboradores pode trabalhar a partir de casa. O verdadeiro problema está quando a transformação digital não chega aos processos de gestão das empresas. Todos os processos internos das empresas devem estar automatizados.

Em Portugal, apenas 40% das empresas iniciaram o processo de transformação digital. E dentro dessa percentagem, a maioria digitalizou processos muito básicos; ou seja, a transformação digital ainda não atingiu áreas como faturação, contabilidade, gestão de dados ou a área jurídica. Portanto, tudo parece indicar que a chegada da covid-19 aumentará a digitalização entre entidades em todo o planeta.

A fatura eletrónica traz agilidade, redução de custos, automação e transparência. Além disso, abre caminho para o financiamento, o que, perante uma situação como a que estamos a passar, representa uma grande vantagem. E também tem um efeito decisivo, o que significa que as empresas decidem começar a digitalizar outros processos como a assinatura de documentos, a contratação, a gestão da folha de pagamento dos funcionários, entre muitas outras.

A implementação de soluções “na nuvem”, que permite o acesso em tempo real a partir de qualquer dispositivo, possibilitará que a atividade das empresas não fique paralisada.

Em geral, devido à falta de conhecimento, as empresas apresentam-se relutantes em implementar esse tipo de tecnologia. No entanto, numa situação de crise como a que estamos a viver, a implementação dessas ferramentas nos processos de negócios ajudará as organizações a acompanhar remotamente suas atividades. Este é o caminho e não há retorno. Se, antes da pandemia, a aceleração digital já se fazia sentir, hoje, é urgente estarmos preparados para lidar com ela, sob pena de sermos passados para trás.

Alberto Redondo, diretor de Marketing da SERES