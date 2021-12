Digitalizar sem hipotecar o futuro

A pandemia trouxe-nos uma nova perspetiva sobre como as organizações podem operar numa realidade 100% digital. Do lado das empresas, a realidade ficou clara: quem tinha as ferramentas para levar a operação para o digital, sobressaiu da concorrência, mas quem estava pouco preparado ou teve de adquirir soluções apressadamente, precisando de despender mais recursos, ou acabou por ficar para trás.

No caso das organizações públicas, que se têm vindo a digitalizar nos últimos anos, o desafio foi outro. Os funcionários foram obrigados a trabalhar à distância, algo inédito, e os cidadãos, por outro lado, viram-se impedidos de aceder aos serviços presencialmente - o contacto por via das plataformas digitais imperou.

O digital tornou-se assim um pilar fundamental para o serviço aos cidadãos. E é também uma das fortes apostas do Plano de Recuperação e Resiliência. Dos 16.6 mil milhões de euros previstos no plano, cujo objetivo passa por retomar o "crescimento económico sustentado", o Estado pretende investir um total de 2.5 mil milhões de euros para apoiar a Transição Digital, onde o mote é "o digital ao serviço das pessoas".

Dado que o investimento é especialmente direcionado para a capacitação tecnológica dos serviços, eis que surge um novo desafio: "crescimento económico sustentado" e "tecnologia" são como água e azeite.

As soluções tecnológicas de apoio à operação que encontramos comummente no mercado não apoiam o crescimento sustentado. Vemos isto em muitas tecnologias legado, que no momento de compra resolveram os problemas da época, mas que, entretanto, transformaram-se em barreiras à evolução: precisam de mão-de-obra muito qualificada em linguagens de programação obsoletas, exigem um grande esforço humano e são frequentemente sujeitas a erros (parecem ser o "elefante na sala", ninguém ousa tocar no assunto da sua substituição ou atualização).

Por este motivo, e tendo como base a sustentabilidade das operações, é importante que os decisores olhem para três aspetos fulcrais da tecnologia: o custo total de posse, a rapidez de desenvolvimento e automação e, ainda, a gestão da mudança e a independência do fornecedor. Importa notar que estes três eixos também são aplicáveis às empresas que pretenderem adquirir novos sistemas de informação para novas realidades.

"Quanto me vai custar manter este sistema?"

Por norma, a pergunta que se coloca para ponderar se se deve arrancar com determinado fornecedor de software é "quanto me vai custar comprar este sistema?". Claro que essa questão faz sentido. Porém, se a intenção é mantermos um sistema de informação a longo-prazo, tendo em consideração a manutenção e consequentes atualizações e novas funcionalidades que sejam necessárias, a pergunta mais importante é: "quanto me vai custar manter este sistema?"

Por este motivo, é especialmente importante que os decisores escrutinem minuciosamente qual o verdadeiro custo total de posse, isto é, o custo cumulativo de aquisição e manutenção de um sistema. Caso contrário, podem estar a hipotecar o futuro de toda uma organização.

"Quanto tempo demoram a entregar uma solução personalizada? E a fazer alterações?"

Antigamente, quando falávamos de soluções tecnológicas empacotadas, que vinham em discos ou outros suportes físicos e que eram instaladas localmente, havia compradores que se aventuravam a perguntar se era possível fazer alguma alteração/adaptação. Atualmente, a pergunta que impera passa mais por saber quanto tempo as alterações demoram. Os dias correntes ditam que a rapidez de mudança é vital para nos conseguirmos adaptar rapidamente.

Vivemos em tempos de verdadeira disrupção. E não me refiro apenas à pandemia, mas também a tantas outras circunstâncias que mudaram a nossa forma de viver mesmo antes do novo coronavírus se ter espalhado pelo mundo: Brexit, guerras comerciais, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, alterações legislativas frequentes, entre outras.

Além disso, espera-se que os planos de recuperação e resiliência um pouco por todo o mundo resultem na elevada procura por profissionais capazes de desenvolver produtos e serviços digitais customizados às necessidades das organizações. Antecipo que a procura concentrada em pouco tempo e de imediato irá superar a crise de programadores sentida na indústria de software na década de "90 do século passado para fazer face ao "bug" do ano 2000.

É expectável que os atrasos nas entregas das soluções sejam frequentes. No entanto, da mesma forma que muitas indústrias já evoluíram para a automação e aumentaram substancialmente os níveis de produtividade, também uma fatia dos fornecedores de software já conseguem automatizar grande parte da geração de uma aplicação se depender tanto de recursos humanos e mantendo a capacidade de customização.

Para fazer face ao futuro cada vez mais incerto que vivemos, é necessário que a tecnologia seja moldável às constantes alterações necessárias.

"As mudanças ficam dependentes do fornecedor?"

É igualmente importante averiguar se as organizações não ficam presas ao fornecedor do software. Idealmente, o comprador ficará com direitos de propriedade da solução, ou seja, com o código fonte do software comprado, de forma a diminuir futuras dependências desse fornecedor, bem como garantir que o futuro desenvolvimento pode ser feito internamente ou por outras empresas.

Caso contrário, a organização vê-se confrontada com duas opções: ou paga o preço que o fornecedor pedir por atualizações ou muda de software, perdendo o acesso a todo o investimento no desenvolvimento feito até então.

Se a resposta a alguma das questões não for a certa, é garantido que não estamos a falar de um crescimento económico sustentado e surgirá o inevitável comprometimento futuro da Entidade. A preocupação com a compra da tecnologia tem de ir muito além do preço e de resolver os problemas atuais. Pensemos no futuro, a médio prazo, e calculemos bem os custos e o valor total em causa.