Direitos das Mulheres nas Organizações: Uma missão, não uma hipótese

O Dia Internacional da Mulher assinala e comemora as conquistas das mulheres e a luta pelos seus direitos. Passados 48 anos desde a sua instauração pela Organização das Nações Unidas, e apesar dos muitos progressos sociais, políticos e económicos, continuam a existir, no mundo laboral, diferentes e distintos obstáculos, que merecem a nossa melhor atenção e reflexão , nomeadamente no acesso a cargos de management ou no exercício do direito da proteção parental.

Mas, mais do que uma data comemorativa, o Dia Internacional da Mulher deve ser também uma porta aberta ao debate transparente sobre a equidade de géneros: ambos, mulheres e homens são responsáveis por advogar esta luta e pela construção de uma sociedade mais diversa, equitativa e inclusiva.

Nesse sentido, em pleno século XXI, tornou-se um dos tópicos relevantes e prioritários, das organizações laborais, especialmente das multinacionais, consagrando-o no seu Propósito, e consubstanciando-o efetivamente não só nos princípios gerais das políticas da organização, como também nos conteúdos dos programas de "WORKLIFE Balance" ou ainda no reforço de medidas facilitadoras que se destinam tanto a homens como a mulheres.

Por outro lado, as designadas áreas de Recursos Humanos ou de Pessoas e Cultura, das organizações laborais, assumem um papel fundamental na construção de pontes de desenvolvimento profissional, através do diálogo positivo e pedagógico com o management; na criação de condições e medidas de promoção de percursos profissionais, na adoção de medidas de equilíbrio entre o pessoal e o profissional, na proteção da maternidade, por exemplo possibilitando o alargamento do prazo de gozo da licença parental pelo Pai ou pela Mãe, desmitificando e desdramatizando o impacto deste período específico, no âmbito laboral; ou ainda na criação de ambientes laborais que promovam a confiança e o respeito pela Pessoa, onde cada um possa contribuir com a sua melhor versão, para uma Organização mais produtiva, feliz e saudável.

É verdade que as organizações são direcionadas para resultados, mas, podem também distinguir-se pela diversidade do seu capital humano e da sua valorização. É por isso que a estratégia empresária, na minha perspetiva, deverá delinear e implementar planos internos que promovam a tão desejada transformação cultural onde impere a diversidade, a equidade e a inclusão, não só da Mulher como de todas as Pessoas (independentemente do sexo, religião ou etnia...), verdadeiramente representativos da comunidade e da sociedade atual, da qual fazemos parte! Contribuindo desta forma, para uma organização COMPETITIVA e de VALOR ACRESCENTADO, no mercado!

Eunice Antunes, People Director, Sanofi Portugal

