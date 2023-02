Discrepâncias fiscais na Ibéria: Portugal em desvantagem e desafios acrescidos para as empresas

Com o tema da globalização e o acesso à informação cada vez mais fácil e rápido é inevitável a comparação entre diversos países no que diz respeito à remuneração e respetiva tributação, mais ainda quando se trata de países vizinhos e com história em comum.

Já sabemos que a diferença na RMMG existe (Portugal Continental: 760€ vs. Espanha: 1000€), falta-nos saber quanto recebe na sua conta um colaborador que aufere o mesmo salário e o mesmo contexto fiscal nos dois países.

Aqui analisamos duas situações fiscais: solteiro sem dependentes e casado, único titular de rendimentos, com 2 dependentes.

Após esta análise conseguimos perceber que apesar das existirem semelhanças entre os dois países, ambos com uma taxa que é fixa e outra que é variável, a carga fiscal é menor em Espanha.

Um trabalhador solteiro, sem dependentes, com o mesmo vencimento base aufere mais 127,42€ em Espanha que representam uma diferença de 5,02%, o que torna o país mais atrativo para jovens em início de carreira.

Quando falámos num colaborador casado, único titular de rendimentos, com 2 dependentes apesar de ainda existir um desfasamento entre os dois países, este diminui para 69,77€ e uma diferença percentual de apenas 1,21%.

A discrepância entre as duas situações fiscais é maior em Portugal o que nos levar a concluir que Espanha procura uma maior igualdade entre as situações fiscais, ao passo que o sistema português procura uma maior equidade.

A situação coloca Portugal em desvantagem em qualquer uma das situações o que traz um desafio acrescido ao tecido empresarial presente no país que enfrenta desde há algum tempo escassez na oferta de mão-de-obra qualificada para as posições existentes e que justifica e elevada emigração existente no país.

Cerca de 60 mil portugueses emigraram em 2021, mais 15 mil que no ano anterior, segundo o Observatório da Emigração. Os destinos onde se registaram entradas superiores a 5.000 portugueses no último ano, para o qual há informação estatística, são todos europeus. O Reino Unido liderou os destinos dos emigrantes portugueses (12.000 entradas), seguindo-se Espanha (8.000), Suíça (8.000), França (6.000) e Alemanha (6.000).

Na última década, os mais jovens e qualificados profissionais estão a emigrar uma vez que Portugal não consegue oferece o que procuram. Estamos a desperdiçar uma geração inteira de jovens qualificados? O país consegue travar esta saída?

Em Portugal como forma de tornar a situação mais atrativa existem alguns benefícios para jovens que estão no seu primeiro em emprego e também para emigrantes que regressem ao país, possibilitando aos cidadãos verem a sua taxa de IRS reduzida. É o exemplo do Programa Regressar que envolve todas as áreas governativas e inclui medidas concretas como um regime fiscal mais favorável para quem regressa, um apoio financeiro para os emigrantes ou familiares de emigrantes que venham trabalhar para Portugal e uma linha de crédito para apoiar o investimento empresarial e a criação de novos negócios em território nacional, entre outras.

É o suficiente? É verdade que o nosso país dificilmente consegue comparar com a oferta remuneratória oferecida pelos países que estão no top 5, mas também é verdade que deveria ter uma fiscalidade mais light, não só para manter os portugueses, mas também para atrair mão-de-obra e investimento estrangeiro.

Se os portugueses que emigram conseguem acumular riqueza, porque não conseguem no seu país?

Ricardo Inácio, Gestor Sénior Payroll da Seresco Portugal