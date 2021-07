Discriminem os não vacinados

Quando o governador da Califórnia acabou com as últimas restrições relacionadas com a pandemia de covid-19, a 15 de Junho, o estado mais populoso dos Estados Unidos atirou as máscaras para o chão e foi a correr para parques, bares, restaurantes e cinemas. Os estabelecimentos aderiram a um sistema de honra, pedindo aos consumidores não vacinados que continuassem a usar máscara. Ora, o último ano e meio provou que a fé na Humanidade é altamente exagerada e isto deu, obviamente, para o torto.

Em poucas semanas as urgências dos hospitais voltavam a encher-se e o condado mais afectado do país, Los Angeles, teve de impôr novamente a utilização de máscara em espaços fechados, dando um enorme passo atrás no caminho para a normalidade. As estatísticas não deixaram dúvidas: 95% (e nalguns momentos 100%) dos internados nos hospitais eram pessoas não vacinadas.

Nem vale a pena culpar a alta transmissibilidade da variante Delta, porque as vacinas são eficazes contra esta e outras mutações do vírus. A circulação do novo coronavírus entre vacinados apresenta um risco baixo, porque a esmagadora maioria que contrair a doença não vai ter sintomas ou terá sintomas leves. E o que importa mesmo é a taxa de doentes graves que enchem as urgências e unidades de cuidados intensivos.

Salvo as pessoas que não podem ou não devem tomar a vacina por alergias, sistema imunitário comprometido ou outra condição específica, não há qualquer desculpa para quem recusa ser vacinado neste momento. Há doses de sobra, há incentivos, há a possibilidade de entrar numa farmácia e sair de lá com o cartão da CDC a comprovar a imunização contra a pior pandemia dos últimos 100 anos.

A recusa em tomar a vacina está a comprometer a nossa capacidade de sair deste túnel infernal em que andamos metidos desde o início de 2020. Já não há latitude para os desconfiados, os médicos de YouTube e os que andaram na escola do Google. Está na altura de impôr discriminação à séria a quem se recusa a tomar a vacina. Não é muito diferente da imposição de usar cinto de segurança, ter de pagar impostos ou só poder beber a partir dos 18. As sociedades organizam-se com regras, proibições e imposições, não apenas direitos. Há planos de vacinação obrigatória em todo o lado e nunca se viram manifestações a protestar a erradicação da poliomielite. Porque isso seria extremamente estúpido.

Quem quiser ir passar férias à África do Sul tem de tomar a vacina contra a febre-amarela. Idem para dezenas de outras vacinas em imensos destinos do mundo. Caramba, em Portugal a vacina anti-variólica tornou-se obrigatória em 1894 e só deixou de o ser em 1977. Se não for possível impôr a obrigatoriedade da vacina, imponham-se benefícios apenas a quem a tenha. Viajar? Certificado da vacina. Aulas presenciais na faculdade? Certificado da vacina. Noitada em discotecas? Apresente-se o certificado. Restauração? Já sabem o que têm de ter.

Esta noção de que a liberdade individual equivale a recusar uma vacina que é das mais importantes que tomaremos em toda a nossa vida é ridícula. No mínimo, aceitem as consequências dessa acção. O que não pode haver é uma recusa de tomar a vacina e uma recusa das consequências. O resto de nós, os que andam há ano e meio com a vida suspensa, a esgravatar resquícios de normalidade, implorando ao universo que não nos leve a sanidade que resta - nós merecemos os benefícios da ciência.

Haja coragem para tomar medidas, mesmo que grupos nos extremos saiam à rua com cartazes mal escritos. Mesmo que as redes sociais se incendeiem. Numa cama de hospital, nos fios dos ventiladores, o mundo encurva-se e os "likes" desvanecem-se. Já chega de medidas que não fazem sentido e não parecem ter efeito. Tragam a bazuca.