Disparidades regionais: correções a menos, governantes a mais

Aprovado que foi o PRR, em breve se conhecerá o exato valor das verbas consignadas ao interior do país, 5% do Plano segundo alguns, 15%, segundo o governo, com vista a atenuar as crescentes assimetrias regionais. Segundo as últimas Contas Regionais de 2019, o PIB per capita da Área Metropolitana de Lisboa tornou-se 2,14 vezes superior ao da Região do Tâmega, 1,8 vezes superior ao das Beiras e Serra da Estrela, ou 1,7 vezes superior ao de Dão-Lafões.

Mas se as verbas serão sempre insuficientes, abundância é que não falta no número de governantes afetos a combater as disparidades, 13 ao todo, seis ministros e sete secretários de Estado.

Pode supor-se que todos eles se orientam por um plano, conduzido pelo Ministro do Planeamento e por um secretário de Estado com o mesmo nome.

Um plano com políticas para a coesão, a cargo do ministro da Coesão Territorial e dois Secretários de Estado, o do Desenvolvimento Regional e o da Valorização do Interior. Certamente que, para evitar sobreposição, o primeiro desenvolve sem valorizar e o segundo valoriza sem desenvolver.

Mas também um plano com políticas específicas para a Agricultura, com um ministro e um secretário de Estado do Desenvolvimento Rural. Um Desenvolvimento Rural autónomo do Desenvolvimento Regional, que tais desenvolvimentos, de mais a mais com a Valorização do Interior ao lado, seriam incompatíveis numa união de facto.

E todos esses três, os dois desenvolvimentos e a valorização, também com lares bem separados do das Florestas e Ordenamento Territorial, implantados em reserva natural, a do Ambiente. Reserva bem protegida de indecorosos conúbios com infraestruturas, que infraestruturar os mundos regional e rural e valorizar o interior é função das Infraestruturas. Certo que a plena execução e o êxito do plano necessitam das normas de uma administração moderna, emanadas do secretário de Estado da Administração Local.

Sentar treze governantes à mesma mesa para harmonizar esta gestão a retalho não seria muito auspicioso, pela superstição que acarreta, mas felizmente que temos as comissões de coordenação e as autarquias a ajudar a unir as peças.

Resta-nos desejar que o denso número de curadores consiga a poção capaz de inverter as assimetrias. Mas com tantos na manipulação, não fico certo de que o elixir não saia veneno....

Economista