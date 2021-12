Diversidade e Inclusão: a importância do contexto no ambiente de trabalho

Diversidade e Inclusão é, cada vez mais, um tema que as empresas querem trabalhar de forma holística, considerando que é necessário falar-se não só em género, mas também em deficiência, em LGBT+, em etnia, em cultura, em religião ou mesmo em diferentes formas de pensar. É de crucial importância esta mudança de mentalidades, porque as empresas podem ter um papel muito ativo na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais inclusiva.

Imensas vezes dou por mim a pensar no caminho que eu próprio estou a percorrer para me tentar tornar uma pessoa mais inclusiva e quais foram os catalisadores para a minha mudança. E de todas as vezes, ocorre-me sempre a mesma razão: contexto.

Todos nós temos vieses inconscientes, que são quase sempre criados pela ignorância e/ou desconhecimento sobre determinado assunto. Isso só é alterado quando nos são dados exemplos que desafiem essas mesmas crenças. Esses exemplos existem na sociedade, mas muitas vezes não fazem parte das nossas interações diárias, o que perpetua o nosso desconhecimento. É aqui que as empresas devem entrar, garantindo que as suas pessoas capturam uma amostra real do mercado laboral, onde todas elas são únicas e diferentes.

Recentemente, tive a oportunidade de apresentar, a um conjunto de novos colegas, o DICE - um grupo voluntário que trabalha o tema da Diversidade, Inclusão e Igualdade no grupo Marsh McLenann em Portugal. Já na parte final, fiz uma pergunta totalmente insuspeita sobre o que significava para eles a palavra "disability". Os que partilharam, acabaram por o fazer sempre numa perspetiva de "limitação", "dificuldade", "entrave para fazer determinada tarefa". Após ouvir isto, um colega partilhou a palavra "superação", acrescentando que o próprio tinha uma disability: espinha bífida. Esclareceu a sessão sobre o que isso significa, de que forma se adapta às tarefas e como supera os obstáculos que a sua condição lhe proporciona.

O silêncio foi enriquecedor. De repente, eu e todos os novos colegas tínhamos tido a oportunidade de conviver com algo que desconhecíamos e ficámos todos a saber que é possível ter esta condição e trabalhar lado a lado. Agradeci-lhe a partilha e fechei a sessão sublinhando a importância de conversarmos sobre diversidade e inclusão diariamente no ambiente de trabalho, exatamente para criarmos espaços seguros para que este (e outros) colegas possam partilhar a sua unicidade.

A riqueza de termos diversidade dentro da nossa empresa é imensurável. Neste caso em concreto, este colega falou-nos sobre uma condição que grande parte não conhecia de perto e falou-nos sobre os impactos disso no seu dia-a-dia. É esse mesmo contexto que nos permite abrir horizontes, conhecer novas realidades e saber a diferença entre a palavra limitação e superação. O papel da empresa em nos proporcionar um ambiente de trabalho diverso e inclusivo é crucial, porque prepara-nos como melhores colegas, mas também como melhores amigos, filhos e pais.

João Pacheco, consultor em Career da Mercer Portugal e Coordenador do Grupo DICE (Diversity, Inclusion, Community and Equality) no grupo Marsh McLenann em Portugal