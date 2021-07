Diversidade: o valor social e vantagem competitiva

Não é um tema novo ou pouco falado. Mas ter uma estratégia de construção de equipas diversas é, hoje, o B-A-BA de qualquer tecnológica. Na verdade, garantir a segurança e conforto de qualquer elemento da nossa equipa significa ser exímio no cumprimento de padrões de respeito dos valores sociais e direitos fundamentais de cada pessoa.

2020 foi, para muitos, um wake up call para várias injustiças sociais que têm um impacto profundo na forma como nos movemos, o que se reflete também no seio das empresas. Como embaixadora de uma tecnológica com uma equipa com mais de 16 nacionalidades, onde a diversidade constitui um dos valores fundamentais da construção do nosso talento, foi impossível ficar indiferente aos movimentos sociais que se geraram à volta destes acontecimentos.

É indiscutível a importância da diversidade como valor social dentro de qualquer organização. Mas a diversidade não é um milestone conquistado pelas métricas como o género ou nacionalidades. Na verdade, é na inclusão que vive o verdadeiro valor da diversidade. O relatório de 2020 da McKinsey "Diversity wins: How inclusion matters" revelava que as empresas no primeiro quartil para diversidade de género em equipas executivas tinham 25% mais probabilidade de ter lucros acima da média do que as empresas no quarto quartil.

Este valor torna-se uma vantagem competitiva. Mas porquê? Construir produtos digitais globais significa estar preparado para responder à diversidade: da acessibilidade aos contextos culturais, tudo conta para melhorar a experiência do utilizador dos nossos produtos. Inovar sem testar junto de uma comunidade diversa é impensável. É por isso que ter equipas diversas é essencial para a construção de produtos globais. Mas, como criar um ambiente propício à diversidade e verdadeiramente inclusivo?

A inclusão é muito difícil de conquistar sem que as pessoas que fazem parte da maioria tenham consciência da experiência vivida por quem é da minoria. É por isso essencial haver comunicação e trabalho proativo de quem gere as equipas.

Sem criar diálogo sobre estes temas, é impossível construir um caminho verdadeiramente inclusivo para todos. A criação de grupos de discussão e de trabalho com vista à criação de medidas concretas para a inclusão, tornou-se uma ferramenta indispensável para nós.

Com medidas tão simples como chamar Convívio de Inverno em vez de Convívio de Natal ou chamar a atenção sempre que é utilizada linguagem não inclusiva em reuniões, caminhamos para o nosso objetivo de criar verdadeira inclusão. Por outro lado, o investimento em infraestruturas como rampas de acesso, nos edifícios, ou na criação de salas de amamentação, podem fazer uma grande diferença na forma como os colaboradores se sentem incluídos numa organização.

Nas estratégias de aquisição de talento, é também possível reverter o bias. Não eliminar uma pessoa de um processo de recrutamento porque está prestes a entrar em licença de maternidade, por exemplo, foi uma decisão natural na nossa equipa. A comunicação também é uma boa ferramenta para marcar posição: 2021, por exemplo, foi o ano em que o grupo Volkswagen criou a campanha #OutAtWork onde, através de um vídeo e fotografias, mais de 120 colaboradores falaram da sua experiência de revelar a sua sexualidade no trabalho.

Estar atento às necessidades de cada minoria, dentro da equipa, é fundamental para garantir uma cultura de diversidade e inclusão. Pensar diversidade, começa por estar aberto para ouvir a diferença e falar sobre "o elefante na sala": somos mesmo uma equipa diversa? Respeitamos as diferenças? Estamos abertos a ouvir a minoria? Sem esta conversa será difícil avançar para a construção de equipas verdadeiramente inclusivas e atentas às necessidades de cada colaborador.

Ana Gaspar, Embaixadora da Volkswagen Digital Solutions