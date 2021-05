Diversidade, progressismo e autocarros voadores

No passado dia 23 de abril, o Expresso noticiou que a nossa TAP soma e segue na sangria de fundos públicos; com 2020 a ser o seu annus horribilis - perdas de 1230 milhões de euros, cerca de 3,369 milhões de euros/dia. Em perspetiva, o custo da TAP equivale a 4547 salários mínimos, por dia. Ou, traduzindo para tempos de pandemia, umas 1 684 931 vacinas Astrazeneca diárias.

Ora, já que tantos consideram esta empresa de autocarros voadores um estandarte nacional de quinas ao peito, essencial para a afirmação de Portugal no mundo, talvez fosse boa ideia pelo menos parar com a dita sangria e trazê-la de volta ao planeta terra. Isto, claro está, sem recorrer às malvadas políticas de Passos Coelho que quase se viu livre deste tão benquisto pesadelo. Então, como? Proponho uma solução estratégica com base num conceito cada vez mais em voga: a diversidade.

A diversidade é fulcral em qualquer projeto de sucesso. Quanto juntamos formas distintas de pensar multiplicamos as chances de encontrar e compreender problemas sob prismas que nunca havíamos concebido, bem como de resolvê-los de maneiras variadas e inovadoras. Por outras palavras, diversidade é o ingrediente essencial para que se crie inteligência coletiva. É sobretudo no âmbito cognitivo que ela opera e traz frutos. Esta é a principal razão porque queremos as diversidades demográficas, geográficas, ou até ideológico-partidárias, o facto de todas elas aumentarem a nossa capacidade de perceção e cognição (analítica, intuitiva, criativa). É a diversidade cognitiva que permite criar condições para que as equipas, as empresas e, consequentemente, as sociedades se reinventem e cresçam. Mas, será que isso chega? Será a diversidade, por si mesma, a solução mágica para todos os problemas, até mesmo para a TAP?

Vejamos um caso prático, duas pessoas com perspetivas distintas e incompletas a trabalhar num problema complexo. Por exemplo, o Dr. Louçã sabe com precisão que os comunistas não comem criancinhas. Por sua vez, o Dr. Pedro Nuno Santos sabe como ninguém comprar autocarros para carris ou meter a Dr. Merkel em sentido. Entre os dois, certamente conseguirão desenhar menus de bordo adequados para viagens de estudo a Caracas. Não se trata de um deles poder estar certo - naturalmente, o inquestionável Dr. Louçã - e o outro errado, o discípulo ISEGuiano dr. Pedro Nuno Santos. O mais provável, aliás, é estarem ambos errados, mas errados em distintas direções. Por isso, sejamos positivos. O que importa é olharmos para o problema com diferentes perspetivas, tentando encontrar novas soluções e aumentando a inteligência coletiva da equipa.

Prossigamos, então, na tarefa de encontrar pessoas com perspetivas diversas e que possam resolver de uma vez por todas esta batata quente que temos em mãos. Por exemplo, a Dr.ª Ana Gomes, que tão bem sabe como importar vacinas francesas, contribuiria certamente para a criação de um serviço de "last mile delivery". Já a dr.ª Isilda Gomes, quiçá sua familiar, sabe furar filas, pelo que seria ideal para negociar contratos de fornecimento vários. A equipa começa a ganhar peso. E sendo indiscutível que as equipas mais ricas são as que têm pessoas com experiências mais diversas, dado às diferentes nuances que convocam à leitura de um problema, seria imprescindível convidar o Sr. Jerónimo. Fruto da sua vasta experiência na organização de eventos como o Avante, mesmo em tempos de covid-19, seria o responsável ideal pelo serviço de fidelização de clientes; o que nos trairia vantagens óbvias: Voos diretos para Vietname e China, serviço de ponte área diário para Caracas e Havana. E ainda a renovação das Sala VIP com paredes a vermelho. Vermelho Ferrari, pois se é para ser sectário mais vale sê-lo em grande estilo.

Assim, vamos caminhado para uma empresa progressista com uma equipa abrangente. Se tivéssemos um grupo uniforme de, por exemplo, técnicos, não só teríamos uma visão limitada como estes mesmos técnicos limitariam o seu próprio campo de visão ao custo do capital, redimensionamento da operação, cancelamento ou revisão de contratos, índices de satisfação por cliente, evolução dos dias de reembolso para voos cancelados, ganhos da operação e a outras coisas menores, míopes, tacanhas. Deixemos essas preocupações de lado, são demasiado homogéneas. Afinal de contas, as equipas homogéneas, apesar de terem mais probabilidade de estar erradas, estão mais seguras de estar certas. Além do mais, as suas certezas são reforçadas pela própria homogenia do grupo. Atenção, lembremo-nos disso. Como não têm quem lhes recorde a sua falta de perspetivas elas não as veem. Assim, continuam certas nos seus erros. Podem saber muito sobre determinado tema, por exemplo, o custo de ter um avião parado em terra; mas muito pouco sobre as misteriosas vantagens de pagar 4547 salários mínimos por dia, em prole de um projeto nacionalista na sua versão beatificada pelo estatismo.

Rejeitemos, portanto, a homogenia tacanha, buscando na diversidade, e apenas na diversidade, a solução para tudo e mais alguma coisa. No entanto, será mesmo assim? Podemos sobrepor a diversidade à excelência? Um conjunto de pessoas que, individualmente, sejam inteligentes e capazes pode, na prática, traduzir-se num grupo inábil. A diversidade conta quando é relevante. Trata-se de um conceito fulcral quando resulta em perspetivas sinérgicas, eficazes e eficientes relativamente ao problema em causa. Não é nem pode ser uma solução mágica, e quando tentamos ver nela a varinha do Merlin o mais provável é depararmo-nos com a banha da cobra. Até porque da inesgotável diversificação dos erros não se extrai qualquer verdade.

Além disso, no que respeita a equipa que escolhemos, a diversidade terá um problema acrescido. É que ser diverso implica aceitar o debate, ter um profundo gosto pela troca de ideias, implica reunir, ouvir, contradizer, ser contraditado, ceder, confluir, sintetizar as ideias dos outros na objetividade da relevância e eficiência... o que, neste caso, seria uma enorme dor de cabeça. A dr. Ana Gomes estaria preocupada com o "last mile" da vacina, o controlo de temperatura do avião e rever a lista de clientes TAP, não vá o Dr. Ventura querer usar os serviços. O Dr. Pedro Nuno Santos, preocupado com ensinar a Lufthansa a negociar alugueres com a Boeing. Um turbilhão de reuniões sem fim.

Ainda assim, como a esperança é a última a morrer, tenho mais uma solução: o dr. Rui Rio. Seria a chave-mestra do equilíbrio de grupo, pois aceitaria todas as propostas e o seu contrário, na expectativa de, num período de tempo nem demasiado próximo nem demasiado longe, vir a ser ele a liderar o projeto. E como cereja no topo do bolo, teríamos a Dr.ª Susana Peralta a tratar de temas fulcrais como o das tarifas para burgueses do teletrabalho e restantes burgueses, trabalhadores ou não.

Reconheçamos que com três senhoras (dr.ª Ana Gomes, dr.ª Isilda Gomes, dr.ª Susana Peralta), três senhores (dr. Francisco Louça, sr. Jerónimo de Sousa, dr. Rui Rio) e um carismático líder (dr. Pedro Nunos Santos) a equipa seria galáctica. E com o dr. Pedro Nuno Santos ao leme estamos sempre seguros. Sob a sua liderança, fundada na diversidade de tão doutas personalidades, a nossa empresa de autocarros voadores seria simplesmente imbatível! Um case study de Harvard, perdão, de Havana, já em 2022. Até porque, por mais desastrosas que fossem as consequências, no final das contas, como todos sabemos, a culpa é do Passos.

João A.B. da Silva é economista. M&A Advisor at Nestle Health Sciences