Do contactless à crypto: O estado atual e futuro da digitalização na hotelaria

Pré-Covid, é justo afirmar que a digitalização era um projeto paralelo na hotelaria. Como indústria, estávamos a testar as águas out e in house e não só ao nível das operações hoteleiras. Depois, o golpe pandémico, e o distúrbio socia, tornaram crítico o digital, para a gestão e o negócio e sem contato, sempre que possível.

Ao avançar rapidamente nestes dois anos e estes sistemas passam a ser incorporados, com todos os participantes a experimentarem melhorias através de processos digitais simplificados. Para os hóspedes dos hotéis, o uso crescente da tecnologia sem contacto simplesmente acelerou o setor hoteleiro, nomeadamente através de expectativas, particularmente a utilização de dispositivos móveis para controlar a experiência da estadia, desde o check-in, ao serviço, gestão de quartos e pagamento.

Contactless 2.0 na hotelaria

A tecnologia contactless fez check-in e fixou residência, mas para onde será que nos dirigimos a seguir? Será que a hotelaria vai descansar sobre os seus louros? Não é provável. Do aumento da satisfação do cliente e da eficiência operacional, à redução de custos e maior autonomia para colaboradores e hóspedes, o contactless tem proporcionado demasiados benefícios para deixarem de ser explorados.

Com o olhar fixo nos próximos 12 meses e até mais longe em termos temporais, podemos esperar que a gestão de dados e o CRM sejam grandes áreas de investimento na hotelaria, com uma utilização crescente nas operações do dia-a-dia. Utilizando os dados fornecidos pelo cliente, podemos criar viagens incrivelmente personalizadas, desde a partilha de preferências no momento da reserva, até à criação de momentos únicos no check-in e preparação personalizada do quarto.

As experiências digitais também aumentarão, indo além das visitas virtuais e do fitness, apoiando ligações mais fortes entre hóspede e anfitrião, tais como mensagens de vídeo do chefe de cozinha para dar um toque pessoal aos pedidos. A automatização estará no centro de tudo, sendo que o desafio que enfrentamos é o de fazer com que o conteúdo centrado na "adivinhação" seja como um momento à medida, e não como uma mensagem genérica.

Nos bastidores, a adoção em larga escala da automatização e da tecnologia sem contacto levará a um aumento da produtividade, o que será particularmente importante à medida que as unidades hoteleiras se adaptam também a níveis mais reduzidos de colaboradores.

A Crypto chegou

Na vanguarda da tecnologia, já estamos a assistir a crypto ser aceite pelas empresas de hotelaria como forma de pagamento, incluindo The Pavilions Hotels & Resorts, Sri Panwa Phuket, The Chedi Andermatt na Suíça, e The Kessler Collection. E do lado das Online Travel Agencies (OTA), a Travala.com oferece aos seus utilizadores a possibilidade de pagar por estadias em todo o mundo numa variedade de moedas criptográficas.

Para além de grande comodidade para um número crescente de convidados, a oferta de Bitcoin, Ethereum e outras opções como método de pagamento também tem benefícios de marca e de resultado final. É um passo arrojado que mostra uma verdadeira inovação, bem como a redução das taxas de transação em comparação com os cartões de crédito e proporciona elevados níveis de segurança.

Conheça e ultrapasse

Com a tecnologia sem contacto, moedas criptográficas e digitalização em larga escala, a própria indústria da experiência está a experimentar melhores ligações entre os intervenientes, maior eficiência e melhor captação de dados. Além disso, as empresas de hotelaria são capazes de satisfazer e exceder as expectativas dos hóspedes em relação a estadias móveis ou controladas por tablets, e, por sua vez, proporcionar altos níveis de satisfação aos seus clientes.

Na Spark Innovation Sphere, que tem hubs nos campus da Les Roches Crans-Montana e Marbella, estamos a incubar e a apoiar startups e empresas estabelecidas com produtos IOT (Internet of Things) e serviços digitais que estão preparados para revolucionar ainda mais a hospitalidade. Tempos excitantes, de facto.

Dimitrios Diamantis, reitor de Estudos de Pós-Graduação de Les Roches