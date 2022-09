Duas Mães, acompanhadas por alguns amigos, sob os olhares duros da Polícia, depositaram hoje de manhã duas singelas coroas de flores junto ao Estabelecimento Prisional de Lisboa. Havia lágrimas nos olhos das duas mulheres. É que ambas viram os filhos entrarem vivos para este Estabelecimento e saírem mortos na flor da juventude.

Duas Mães coragem que contra todas as portas que se fecham, contra a grande indiferença dos políticos, da maioria da comunicação social, teimam em querer respostas e Justiça para os seus filhos.

Faz hoje um ano que Danijoy Pontes e Daniel Rodrigues morreram, sem que se tenha apurado definitivamente como e porquê.

Pior. A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) arquivou rapidamente os dois casos sem atender aos factos carreados pelos advogados das duas famílias. Tanta rapidez no país dos inquéritos infindáveis levanta também questões. Devia ser um sinal de alerta para os responsáveis políticos governamentais.

De acordo com dados internacionais Portugal surge como um dos que apresentam maior mortalidade entre a população encarcerada. E o terceiro em termos europeus com maior percentagem de suicídios.

De acordo com vários coletivos de ativistas existe uma tendência para o controlo dos presos através da administração de fármacos como os ansiolíticos, antipsicóticos e metadona. Curiosamente as autópsias de Danijoy e Daniel revelaram a presença destes fármacos, se bem que o seu estado de saúde não indicasse a necessidade de lhes serem administrados.

Associações e instituições de Defesa dos Direitos Humanos portuguesas e estrangeiras têm revelado preocupantes práticas lesivas dos direitos dos presos e da sua integridade física nas cadeias portuguesas.

O racismo também é uma realidade no sistema prisional e de justiça. Desde logo a grande e injustificada desproporção de presos Negros relativamente a presos brancos, já demonstrada em vários estudos.

Todos estes factos mereceriam uma investigação rigorosa e um inquérito aprofundado que permitisse erradicar práticas desumanas e imorais, introduzir as boas práticas de outros países e reduzir os níveis de mortalidade e suicídio para os níveis residuais que existem noutras geografias.

E não se pense que o tratamento dado aos presos é indiferente à maioria das pessoas. O desrespeito pelos Direitos da pessoa humana nas cadeias por parte do Estado é um sintoma de que estes direitos são precários e transitórios e que nos podem ser retirados a qualquer momento sem explicações ou justificações. Hoje os presos, amanhã quem sabe?

E sabemos que a chave para a prosperidade no mundo atual está na Liberdade e no respeito pelos Direitos de todos. A Justiça portuguesa, pela sua lentidão, pelo seu viés, tem sido sempre apontada como fator relevante na falta de investimento. Quem se atreve a investir num país em que os Direitos Humanos não são respeitados e desde logo o Direito à Vida?

Por isso uma palavra de gratidão e de admiração a estas duas Mães coragem que, contra ventos e marés, continuam a reclamar Justiça para os seus filhos mortos. Bem hajam.

No próximo sábado, dia 17 de setembro às 16h a começar no Rossio, em Lisboa, está convocada uma Manifestação cívica para reclamar que as autoridades esclareçam finalmente estes dois casos. Eu vou.