Duas realidades à vista, mas qual delas é mais intensa? 

É um erro da bancada do PS e de António Costa fecharem os olhos ao país real e às sondagens, ao barómetro que mede a pressão a que estão sujeitos os portugueses. Não foi com um semblante desgastado de 13 demissões num ano político de governação, com greves em setores estruturais como a saúde, educação e justiça, e com uma crise sem precedentes no Ministério das Infraestruturas e na TAP, que o primeiro-ministro entrou no debate do Estado da Nação, anteontem no Parlamento. Foi antes com uma autoavaliação positiva que, para Costa, foi fácil dominar pela retórica, valendo-se do seu fundo de garantia no braço de ferro com o Presidente da República: o equilíbrio das contas públicas - e não é para desmerecer o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), as exportações em alta, o emprego a crescer, a inflação a descer (ainda que não o suficiente).

Mas porque não fala o Governo das expectativas que os jovens podem ter no país nos próximos cinco, dez, quinze anos em alternativa à emigração? Diz o primeiro-ministro que este resultado de estabilidade "foi a opção dos portugueses há pouco mais de um ano". Pois, desiludidos estão 59% dos portugueses que, numa sondagem da Aximage para o JN, DN e TSF, publicada horas antes do debate, disseram que o estado da nação é mau ou muito mau. Em que é que ficamos então? Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar socialista, insistiu que "Portugal está melhor porque o governo foi capaz de, perante a crise, a emergência e as dificuldades, criar políticas de apoio aos mais vulneráveis". Mas o sinal dos portugueses é contrário quando se dizem desiludidos com a habitação (80%), a educação (62%) e a economia (60%).

Acontece que o debate parlamentar revelou, também, que toda a Oposição vê uma realidade diferente do Governo. Mas não será necessariamente, por si só, suficiente para daqui emergir uma alternativa. É que, na mesma sondagem, a maioria dos portugueses (56%) acredita que o Governo vai durar até ao fim e 54% consideram que o PSD não tem ainda condições para governar. Aliás, numa outra sondagem da Aximage para o JN, DN e TSF, publicada ontem, o líder do Chega, André Ventura, continua à frente (36%) de Luís Montenegro (26%) para liderar a Oposição.

Não são as fábulas que mudam o país, usando as palavras de Montenegro: "A cigarra é o Governo... a formiga são as famílias e as empresas." Apesar de o líder dos sociais-democratas avisar que "se o Governo não emendar a mão, é necessário mudar de Governo", o melhor é não fechar também os olhos às sondagens, se quer ultrapassar o tal "rolo compressor da maioria absoluta" de que falava o presidente do grupo parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento. Certo é também que a Oposição não se esgota aqui e, tal como no passado, poderá no futuro viabilizar governos. Tem é que fazer o seu papel. Enquanto isso, o cenário de incerteza política e social rouba a confiança dos portugueses e das empresas.