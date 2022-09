Dúvida metódica

Algures no fim da década de 1980, aquando da habitual prenda de Natal, a minha avó lamentava que "agora, o dinheiro não rendesse nada". Os depósitos a prazo pagariam, na altura, algo mais de 10%, mas ela tinha na memória a primeira metade da década com taxas acima dos vinte por cento. Na ocasião, a inflação seria semelhante à atual. Quando se olha para o que, hoje, os bancos se propõem pagar pelo nosso dinheiro, apetece suspirar (há razões para a diferença que não cabem neste escrito).

A minha avó estava pior do que na época que tomava como referência? Depende (os curiosos podem consultar as séries históricas do Banco de Portugal). Provavelmente, estava melhor: a diferença entre o que recebia e a taxa de inflação parece, à luz das estatísticas, menor do que no início dos anos 1980. Os economistas chamam a isto "ilusão monetária".

"A inflação aumenta o mal-estar e aprofunda a desigualdade, atingindo sobremaneira os mais desfavorecidos que auferem baixas pensões ou salários."

A atual fase inflacionária resulta de uma conjugação de fatores que a distinguem da daquela época. Simplificando: há pressões do lado da procura que se conjugam com condicionantes da oferta, as quais vão de perturbações das cadeias logísticas internacionais, mais ou menos circunstanciais, até alterações no poder de mercado de algumas grandes empresas. Face a esta complexidade, tudo recomendaria uma abordagem integrada, evitando abordagens contraditórias, com os bancos centrais a tentar condicionar a procura e os governos a estimulá-la, o que até se percebe no quadro de regimes democráticos.

Se do lado dos bancos centrais, a preocupação maior será a de saber quando parar de subir a taxa de juro, a tarefa dos governos é mais complicada. A inflação aumenta o mal-estar e aprofunda a desigualdade, atingindo sobremaneira os mais desfavorecidos que auferem baixas pensões ou salários, em ocupações precárias. As políticas deviam começar por eles, com medidas específicas, mesmo que não ortodoxas (como os "cheques alimentação"). Só depois, se deveria ir alargando o leque, tendo em mente o orçamento e a dívida e evitando deitar gasolina para a fogueira inflacionista. O pacote de medidas recém-aprovadas cumpre estes critérios?



Economista e professor universitário