E a centralização dos direitos televisivos?

Agora que podemos ir pensando nas exéquias do cartão de adepto - uma lei inútil e intolerável -, talvez seja tempo de questionar a outra bandeira de João Paulo Rebelo, a centralização dos direitos televisivos.

Apresentada como virtuosa em nome da competitividade futebolística, assenta num argumento aparentemente irrefutável, mas falacioso e na singularidade portuguesa neste domínio. Diz-se que os chamados grandes, sem os outros clubes, não teriam com quem jogar. É um facto, mas não menos o é que, se todos os outros se organizassem entre si, excluindo os grandes, interesse algum haveria nessa competição.

Convém perceber se a "falta de competitividade" é, de facto, um problema e se é exclusivo nacional. Olha-se para os "Big 5" sem se referir que, antes da pandemia, só em Inglaterra não havia campeões anunciados. Bayern, Juventus e PSG eram hegemónicos, Barcelona e Real Madrid partilhavam os títulos entre si. Acrescente-se que clubes desses países disputam, ano após ano, a Liga dos Campeões para se constatar grupos restritos.

E mais: se há um problema de competitividade derivado da disparidade das receitas televisivas, por que razões Portugal é 6.º no ranking europeu de clubes, quando todos os países abaixo centralizam esses direitos?

Trata-se, portanto, de uma panaceia, potencialmente nefasta. Se Benfica, Porto e Sporting virem reduzidas as receitas televisivas, podem perder competitividade na Europa e, subsequentemente, haver menor presença na Liga dos Campeões (em 2021/22 serão três com entrada direta).

Como o interesse numa liga não está no equilíbrio dos clubes ou no futebol jogado de equipas menores, mas na perceção de qualidade das equipas, que se deve ao desempenho na Liga dos Campeões, logo se percebe que, nivelando por baixo, a Liga Portuguesa será ainda menos apelativa no estrangeiro.

P.S. Duas sugestões para reforço da competitividade: IVA dos bilhetes a 6%; Regime fiscal mais favorável para os jogadores (profissão de desgaste rápido) do que o existente.

Gestor e autor