É a produtividade, estúpido!

Portugal tem um problema de produtividade. Que, aliás, explica por que razão temos vindo a ser sucessivamente ultrapassados em termos de PIB per capita por países que ainda há não muitos anos eram considerados bem menos desenvolvidos do que nós.

Não vou ser mais um a dizer que a culpa é do Governo - deste ou doutros que o antecederam. Já muitos analistas o fizeram, chamando a atenção para fatores tão variados como a política fiscal, a ausência de reformas estruturais ou a legislação laboral.

É verdade que tudo isso condiciona a produtividade do país. Mas, em primeiro lugar, a baixa produtividade decorre da forma como as empresas são administradas. É, pois, a quem tem por missão geri-las que vou dedicar este artigo, sugerindo uma atenção especial a cinco áreas que me parecem críticas neste domínio: tecnologia, organização, pessoas, marketing e estratégia.

A inovação tecnológica é, geralmente, apresentada como a solução para o aumento da produtividade. Muito do que se designa por Indústria 4.0 poderá potenciar a produtividade de forma significativa: a começar na robotização e a acabar na manufatura aditiva, passando pelo uso de big data, realidade aumentada e blockchain. Trata-se, em geral, de soluções sofisticadas que pressupõem escala, característica nem sempre presente no nosso tecido empresarial. O que significa que a inovação não é apenas um desafio técnico, exigindo em muitos casos ganhos de dimensão, seja por via de fusões e aquisições, seja através de formas de cooperação empresarial.

Porém, a sofisticação tecnológica nada consegue se não houver organização. Muitas das nossas empresas têm carências graves neste domínio que explicam por que razão os portugueses são em geral melhores trabalhadores no estrangeiro do que no seu país. Para além da já mencionada falta de escala, colocam-se a este nível desafios que se prendem com a governança das empresas. Havendo em Portugal boas escolas de negócios, é necessário que se proceda a uma mais rápida adoção de processos de gestão sofisticados, o que é também um desafio geracional mormente nas empresas de cariz familiar.

Um aspeto específico da organização prende-se com a gestão das pessoas, o principal ativo de qualquer empresa. Se não houver incentivos (e o salário é apenas um deles), se não houver uma efetiva política de valorização dos recursos humanos e se não houver um bom clima organizacional, dificilmente se conseguirão atingir níveis de motivação que assegurem um desempenho conducente a um efetivo aumento da produtividade. Para isso é necessário haver liderança - e, neste âmbito, é minha convicção que em Portugal há chefes a mais e líderes a menos.

Os três fatores anteriormente referidos atuam essencialmente do lado da eficiência da utilização dos recursos. Mas há também que olhar para o lado do output, assegurando uma maior valorização dos nossos produtos e serviços. Portugal tem um défice de imagem que se traduz numa escassez de marcas fortes, défice esse que só poderá ser ultrapassado com um marketing mais sólido e agressivo. Concretamente, que comece na própria conceção dos produtos e que termine no relacionamento a longo prazo com os clientes. E, principalmente, que não se limite a algumas ações pontuais e desgarradas de comunicação.

Finalmente, tudo isto só faz sentido se enquadrado numa estratégia consistente e num sistema de controlo eficaz. Estratégia que deve refletir ambição, clareza de objetivos e trabalho - sim, porque uma estratégia só é boa se for implementada. O que exige processos de controlo de gestão assentes em scorecards ágeis e simples, pois quem não monitoriza a performance dificilmente conseguirá implementar oportunamente medidas que permitam ir mais além.

Sei que é fácil criticar governos por aquilo que fizeram de mal ou até pelo que não fizeram de todo. Mas em termos de produtividade, o primeiro passo tem de ser dado por quem está à frente das organizações. Digo organizações pois, verdadeiramente, o desafio coloca-se não só às empresas mas também às escolas, às universidades, aos hospitais, aos serviços públicos em geral, às organizações não-governamentais.

Sabemos que a solução é simples: utilizar melhor os recursos que estão à nossa disposição e valorizar mais aquilo que produzimos. Qualquer um de nós, independentemente da posição que ocupa na sociedade, tem a obrigação de ser mais produtivo. Só temos de provar a nós próprios que estamos à altura do desafio. Se não o fizermos, não faltará muito para nos vermos relegados para a cauda da Europa comunitária... e a reclamar que a culpa é do Governo.

Carlos Brito, professor da Universidade do Porto - Faculdade de Economia e Porto Business School