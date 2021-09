E agora aos pais que não choram quando deixam os filhos na creche

Caros pais que não choram quando abandonam os vossos filhos nas creches ao cuidado de desconhecidos, vocês são humanos? Dois anos. Estamos a falar de crianças de dois ou três anos. Crianças que ainda mal sabem pegar nos talheres, que limpam mal o rabo sujo de cocó, muitas delas ainda usam fraldas e nenhuma sabe dizer frigorífico. Crianças que ainda ontem saíram da cama de grades, meu Deus, e vão ser agora despejadas numa creche sem saberem porquê, sem terem feito mal nenhum para merecerem tamanho castigo.

Porque sim, elas vão sentir-se castigadas e é desse sentimento que vem todo o choro nestes primeiros dias. Castigadas e abandonadas. Acham justo? E vocês nem uma lágrima, nem um bocadinho de remorso, nem olham para trás. Faz parte da vida e do crescimento, dizem no caminho para carro sem disfarçar um sorriso descarado enquanto o vosso filho grita por socorro a espernear nos braços de uma qualquer educadora que ainda não lhe decorou o nome. Mas vocês já nem o ouvem, aconchegados por uma sensação de liberdade, de alívio e de dever cumprido. "Pronto, deste já me despachei deste."

Nada enganador, nada mais frio. Isso, caros pais que não choram, é egoísmo, é individualismo, é comodismo, é - atrevo-me a dizer - maldade. Sim, vocês que nem uma lágrima vertem enquanto os vossos filhos ficam horas seguidas rodeados por crianças aos gritos, cheiros estranhos, rotinas diferentes, adultos desconhecidos, têm o coração feito de quê? Não têm pesadelos sobre o que se passará ali? Quem os protegerá das crianças que mordem, quem dará atenção à cor do cocó, quem o irá agarrar quando ele tropeçar num degrau? Pensem: será que eles precisam desse choque tão cedo? As educadoras, por muito boas que sejam, não vão ter o tempo para os vossos filhos que eles merecem e precisam, não vão conseguir dedicar-se a eles como vocês, pais, se dedicam. Elas não sabem.

Elas não sabem que a cenourinha é às rodelas e não à tiras, não sabem que a menina dorme melhor com a cabeça nos pés e a janela nas costas, não sabem que a orelha esquerda do coelhinho de peluche não pode ser lavada ou ela estranha o cheiro, não sabem que ele só faz a sesta à segunda porque ao domingo deita-se tarde, não sabem que ele gosta de colo quando se levanta da sesta, não sabem que ele não gosta que se zanguem e não sabem que ele gosta da roupa entalada nas calças. Não sabem tanta coisa. E principalmente não sabem que o nosso filho é único, é o mais sensível, o mais esperto, o mais bonito, o mais criativo e não é apenas mais um dos ranhosos que andam naquela creche.

Mas vocês vão trabalhar como se nada fosse, sem vergonha nenhuma, sem lágrimas, sem lenços, sem telefonemas para a creche a todas as horas e sem ataques de ansiedade.

Caros pais que não choram, vocês pagam para deixar os vossos filhos num sítio com outras crianças para eles brincarem, fazerem desenhos, aprenderem coisas, desenvolverem competências e todas essas coisas chatas para poderem ir trabalhar. E nem uma lágrima. É para isto que têm filhos? Uma vergonha é o que vos digo.

Jurista