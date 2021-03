Personalização, automação e retenção: Os melhores "aliados" do e-commerce

Existe um ponto que é notório em e-commerce: Os investimentos em tráfego pago nos vários canais digitais, estão a ficar cada vez mais competitivos, o que pede às marcas estratégias cada vez mais profissionais e personalizadas.

Por outro lado, o ano de 2020 deu ao e-commerce uma das maiores oportunidades para gerar novos visitantes à sua loja online e principalmente novos clientes registados.

Falamos de consumidores que procuram experiências, alguns pela primeira vez, que lhes transmitam confiança, mas ao mesmo tempo, a certeza de que as marcas percebem os seus interesses e os apoiam na decisão das melhores escolhas.

Nesse sentido, torna-se crítico para as marcas trabalharem na retenção dos seus clientes assegurando uma relação duradoura, devendo para tal, por um lado mapearem muito bem a sua jornada de compra e por outro construir todo um relacionamento com o mesmo.

Assim, acredito que estratégias de retenção de clientes, cruzadas com ferramentas de automação de marketing cada vez mais robustas e integradas com plataformas de CRM, que assegurem opções avançadas de interação com o cliente como: carrinhos de compra de fácil acesso e já pré-configurados, páginas de produto personalizadas e estratégias de dynamic pricing, serão uma tendência que em 2021, entregará uma experiência de compra muito mais refinada aos clientes da sua loja online.

No momento em que olha para as metas do seu negócio, pense que combinar a automação de marketing com as suas estratégias de e-commerce, lhe vai permitir a criação de campanhas de elevada qualidade, com a camada adicional de entregar uma personalização da mensagem e oferta que lhe vai potenciar a sua taxa de conversão e aumentar a retenção dos que visitam a sua loja online.

É certo que atrair novos clientes é crucial para o negócio, todavia, pela diversidade de opções que existem atualmente, a sua estratégia deve assentar uma parte significativa em trabalhar a retenção dos seus clientes, entregando-lhe toda uma experiência que demonstre que o conhece, que sabe o que quer, quando quer e como quer. Acredite, será uma estratégia vencedora.

Este mix: automação de marketing e personalização da experiência do consumidor no seu canal de e-commerce, são claramente os seus melhores aliados. E os dados suportam este ponto, pois segundo a monetate.com, 30% dos profissionais de e-commerce, afirmam que as suas vendas aumentam com a criação de experiências de personalizadas de compra.

Em jeito de resumo, à medida que os negócios de e-commerce aproveitam cada vez mais as vantagens do machine learning, as opções de criação de propostas de valor altamente personalizadas, através de plataformas automatizadas dentro da jornada de compra nos vários touch points que o cliente tem com a marca, revelam-se determinantes para a sua retenção proporcionando deste modo um crescimento mais sustentado do seu negócio.

(KPI: Taxa de retenção de clientes | Ticket médio de compra de clientes repetidos | Taxa de novos visitantes vs visitantes repetidos)

*E-commerce manager, Delta Cafés