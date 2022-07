E-commerce de mãos dadas com a sustentabilidade

O e-commerce cresceu exponencialmente nos últimos anos, nomeadamente com o período de isolamento, que potenciou uma alteração nos padrões de consumo sem precedentes, sendo que até as faixas etárias mais avançadas começaram a comprar online. No entanto, o crescimento do setor implica também um impacto a nível ambiental. Mais entregas, mais caixas, mais plástico, mais dióxido de carbono.

O problema é de facto grande e os últimos quilómetros do processo de entrega ou last mile, como é apelidado no setor, pode representar até 17% da degradação da qualidade do ar na cidade, segundo dados da Accenture. Esta é uma tendência que está a crescer e prevê-se que se agrave com o aumento exponencial que as compras online vão conhecer nos próximos anos.

Enquanto sociedade não podemos evitar o consumo, mas enquanto cidadãos temos o dever de procurar soluções e construir alternativas para um e-commerce mais sustentável.

Perante este contexto, o que realmente implica de pouco sustentável um processo de e-commerce? O momento desde que a encomenda sai do armazém até chegar à casa de cada consumidor é realmente o que constitui um maior impacto ambiental, sendo que cerca de 54% das emissões estão neste percurso. Desta forma, durante o processo é utilizado um grande volume de caixas e plástico, para armazenamento dos produtos. A isto, alia-se o próprio transporte das encomendas, maioritariamente feito com frota não elétrica e que exige grandes distâncias e simboliza um maior nível de emissões. Por fim, o processo de troca e devoluções vem aumentar o impacto ambiental de todo o setor e torna-o mais complexo, obrigando a refazer todo o processo, da casa do cliente à loja e da loja ao cliente novamente.

A pergunta a colocar é: como tornar o e-commerce mais sustentável? Esta é a maior questão que as grandes plataformas e as empresas logísticas tentam responder neste momento. O comércio digital net-zero, ou seja, que elimine todas as emissões de carbono, está mais perto com a tecnologia. Nos últimos 15 anos, o sector da logística conheceu inovações brilhantes e conseguimos perceber onde está a nossa encomenda em tempo real, agendar horas de entrega, falar com o estafeta e até receber encomendas out-of-home. O que falta então?

O certo é que apesar de ainda existir um longo caminho a percorrer para se contrariar todos estes efeitos, percebemos hoje que a redução da pegada de carbono tem vindo a tornar-se cada vez mais uma prioridade para muitos negócios do e-commerce, com as pequenas mudanças que já se fazem no processo a terem uma grande influência no impacto de cada empresa como um todo. Nesse sentido, são cada vez mais as organizações que tomam iniciativas e aplicam medidas sustentáveis. Para destacar alguns exemplos, é preciso pensar na própria mudança de embalagens de plástico para caixas de cartão reciclado. Ao mesmo tempo, o encorajamento dos clientes para reutilizarem ou enviarem de volta essas mesmas caixas, recorrendo à gamificação do serviço (uma técnica de gestão que os retalhistas conhecem bem), pode ser uma solução interessante para uma economia totalmente circular. A estas, alia-se a utilização de recibos apenas digitais e enviados por email - não em formato papel.

No entanto, o futuro exigirá uma mudança ainda maior por parte das empresas, sendo que soluções tecnológicas podem ser uma opção a considerar, com a aposta em pontos de recolha inteligentes, que não exijam aos estafetas entregarem os produtos em diversas moradas, diminuindo as distâncias percorridas. Aqui, é de destacar a opção dos smart lockers, cacifos compostos por diversos compartimentos e sempre disponíveis. Com esta opção, através de códigos específicos que são entregues aos clientes, é possível serem levantadas as suas encomendas a qualquer hora, de forma mais eficiente, rápida, segura e sustentável.

Por outro lado, as empresas podem considerar também a aplicação de soluções de otimização de rotas como softwares. Isto permitirá o planeamento mais eficiente das rotas para as entregas, assegurando que menos tempo é passado na estrada, menos quilómetros são percorridos, bem como se promove um melhor desempenho do equipamento de transporte e a redução das despesas de combustível.

Por tudo isto, o importante é que os líderes de hoje e amanhã, quer seja do e-commerce ou de outro setor, não esqueçam que é fulcral pensar no ambiente e nas consequências que as suas ações têm no presente e no futuro do planeta. Desta forma, devem colocar a sustentabilidade no centro da sua estratégia, tornando a sua atividade mais alinhada com as necessidades do planeta e com as próprias expectativas ambientais dos seus clientes.

Last-mile Expert da Bloq.It