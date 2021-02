E-commerce: "Sim, o meu Pai compra online!"

Quem diria. Quem diria que ia ver o meu Pai, com os seus 71 anos, no conforto do seu lar a comprar online. Quem diria! Quem diria que o ia ouvir a reclamar que o merchant "A" não faz vendas online para a zona em que mora. "Como é possível?" Quem diria! Quem diria que o ia ouvir dizer mal, que a experiência de compra não foi boa, e que a entrega demorou muito tempo... Ou que online, só compra num determinado site, porque tem confiança... afinal, a maldita pandemia acelerou sem precedentes o mundo do e-commerce. Com este pequeno artigo, queria partilhar convosco aquilo que - a meu ver - são os pilares de uma estratégia de e-commerce. Foi isso que fizemos no Banco em que trabalho, cuja aceleração do e-commerce é superior a três dígitos.

Quando falamos em e-commerce há um denominador comum: Os dados e a experiência do cliente. Tirar proveito da análise do seu site a nível da audiência é fundamental para construir o perfil do cliente da sua marca. Além disso, é essencial acompanhar o comportamento dos clientes no seu site, com o objetivo de elaborar a jornada de compra ideal. Com a interação do consumidor compilada e analisada, é mais fácil criar mensagens conversacionais e envolventes que se destaquem da concorrência.

Não, o mundo não vai voltar a ser igual.

#1 A economia "low-touch" veio para ficar e o comércio eletrónico continuará em grande. Mesmo que os medos diminuam (ou mesmo que já não existam), ainda veremos um uso intensificado do e-commerce pós-COVID. Afinal, os humanos são criaturas de hábitos. Diz-se que levamos 21 dias para criar um hábito. Bom, estamos confinados há quase um ano, por isso o e-commerce veio para ficar.

#2 Cada indústria vai encontrar a sua forma de vender online. Hoje em dia já assistimos a muitas iniciativas em indústrias onde ontem era quase impossível pensar fazê-lo. Dou como exemplo a indústria auto, com propostas de valor e2e online que vale a pena experimentar. Já assistimos a ginásios com aulas online, "streaming" de atividades religiosas e empresas sem fins lucrativos de todos os tipos, desde o zoo a teatros, que criaram transmissões ao vivo solicitando doações para continuar a funcionar.

#3 O Content Marketing vai ser a melhor forma de comunicar. Os consumidores, especialmente aqueles das gerações mais jovens, preferem empresas e marcas que falam com eles a um nível humano. Ou seja, as marcas que nem sempre estão a tentar vender alguma coisa. As empresas que conseguirem conectar com o seu público serão recompensadas por um awareness maior e mais rico. Streams ao vivo, encontros virtuais, criação de conteúdo para um blog que ajude o consumidor ou comunicações personalizadas por SMS, há muitas maneiras de fazer o seu cliente sentir-se valorizado.

#4 O trabalho remoto, vai continuar a ser uma realidade. A maioria das empresas baseadas em escritórios mudou para um ambiente de trabalho em casa durante a pandemia e muitas pensam continuar com este modelo, ou pelo menos flexibilizá-lo. O que isso significa para o e-commerce? Com o trabalho em casa, vem uma tendência de vestuário de trabalho mais relaxado e, por isso, a procura por roupas mais desportivas permanecerá estável. Da mesma forma, à medida que o trabalho em casa se torna mais comum, aqueles que ainda não investiram na instalação de um escritório em casa precisarão de um. Por isso, se está a pensar abrir um negócio, os produtos de roupa de deporto e de trabalho em casa podem ser fortes verticais para conquistar um determinado segmento.

#5 Focus no digital: em resumo, na era pós-COVID-19, as empresas não cometerão o mesmo erro duas vezes. Haverá um foco maior na criação de um site funcional no qual os consumidores possam gastar (ou doar), com um sistema à prova de falhas, para se proteger de outro surto potencial ou nova pandemia. Poucos ousarão iniciar um negócio sem um site com um sistema de pagamento funcional e com diversas formas de pagamento que permita ao consumidor flexibilidade e motivação para adquirir o que precisa.

Por isso, se quiser investir, invista no online! Teste, erre, aprenda e implemente! Volte a testar, volte a errar, volte a aprender e novamente implemente. Não é o bem conhecido Lavoisier que o diz, mas neste mundo digital, tudo se cria, tudo se perde, tudo se transforma!

*Director de Cliente, Produto e Transformação do Banco Santander Consumer Portugal