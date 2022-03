E-government: Governos mais digitais, cidadãos mais próximos

É inegável que os últimos dois anos foram a prova (se é que alguém ainda precisava) de que os meios digitais são essenciais em todos os aspetos da nossa vida - no trabalho, na saúde, na educação, no comércio e, também, no governo.

O caminho para o e-government, que já era uma realidade em muitos países, foi acelerado quando a pandemia afetou os serviços governamentais mundialmente. Se muitos países assumiam o e-government como algo a implementar em breve, de repente, tornou-se obrigatório.

Vários governos esforçaram-se para atualizar a sua infraestrutura digital e formar uma força de trabalho capaz de criar relações digitais com os cidadãos e empresas, estabelecendo as bases para a consolidação digital dos Estados. O futuro que nos espera são Estados capazes de servir e informar os seus cidadãos com mais qualidade, responsabilidade, eficiência, tendo em vista uma melhoria do bem-estar geral da sociedade.

Fornecer serviços digitalizados e novos modelos de interação traz benefícios notórios para cidadãos e agentes económicos. Os agentes económicos podem reduzir os custos de cumprimento das obrigações com o Estado, libertando recursos financeiros que podem ser canalizados para a inovação, colaboradores, entre outros, tendo um efeito direto na sua competitividade.

Para os cidadãos, o velho ditado "tempo é dinheiro" pode ser alterado para "tempo é felicidade" - por exemplo, quando o cidadão envia uma declaração de impostos através do smartphone em poucos minutos em vez de gastar horas a preencher papéis e em deslocações. Em modelos de e-government mais avançados, o Estado adota um modelo de governação em que o cidadão apenas confirma a informação que precisa de ser recolhida. Nesse caso, existe uma diminuição drástica do esforço do cidadão, mas mantém-se a sua responsabilização perante o Estado.

As ações do Estado tendo em vista o bem-estar promovem também a partilha de opiniões dos cidadãos, a participação cívica e a possibilidade de colaborarem entre si para, juntos, influenciarem os representantes eleitos, tornando-se uma mais-valia para melhorar os serviços e também a sociedade.

Os avanços contínuos das tecnologias digitais fazem o caminho para um Estado cada vez mais digital. Algumas dessas tecnologias, como a automação de processos por robots, permitem padronizar e automatizar processos administrativos repetitivos tornando-os mais rápidos, melhorando a satisfação do cidadão e libertando os recursos públicos para tarefas mais críticas. Também a inteligência artificial é usada para projetar sistemas mais eficientes e atender automaticamente as necessidades dos cidadãos, baseando-se nos seus comportamentos.

No entanto, a utilização destas tecnologias apresenta alguns desafios aos governos, como a aplicação de políticas de cibersegurança, a criação de leis de proteção de dados ou a necessidade de rever as infraestruturas ou reformular os modelos organizacionais para os tornar mais ágeis. Estas ações são essenciais para promover a transparência e garantir a privacidade dos cidadãos, dando-lhes confiança na partilha dos seus dados com o Estado.

Os governos que ignorarem as mudanças aceleradas pela pandemia e não promoverem o bem-estar dos seus cidadãos correm o risco de promoverem o desinteresse dos seus cidadãos, com a consequência de, a longo prazo, verem os seus países serem menos produtivos e ultrapassados por outros mais avançados.

Mas, nem tudo tem de ser feito exclusivamente pelo governo. O setor privado possui mão-de-obra, tecnologia e uma cultura de inovação que o Estado deve aproveitar para conseguir responder com rapidez e eficácia às necessidades dos seus utentes, quer sejam cidadãos, quer sejam empresas. E, neste modelo, o papel da sociedade civil é fulcral para proteger os direitos dos cidadãos e estabelecer uma base sólida para um governo digital futuro.

José Vilarinho, Diretor-geral da Opensoft