É mais difícil gerir pessoas do que gerir código: a importância das soft skills na tecnologia

O Fórum Económico Mundial frisou, após a conferência de Davos, a aposta nas soft skills como uma das formas de contribuir para o progresso das competências digitais essenciais à Economia. Com a evolução da tecnologia e dos novos modelos de trabalho, com as equipas cada vez mais distantes fisicamente, torna-se ainda mais importante assegurar que competências como a empatia, inteligência emocional, capacidade de trabalho em equipa estão ao nível das competências técnicas de cada função.

É comum associar-se a evolução de carreiras mais tecnológicas a competências fortemente técnicas, mas também estas precisam de uma grande componente de soft skills. Por exemplo, se um programador evoluir na sua carreira para manager, necessita de desenvolver competências sociais para gerir as suas equipas. No meu caso, este momento deu-se depois de mais de 20 anos de carreira como programador.

Em 2017, comecei a liderar algumas pessoas e hoje dedico-me em absoluto à liderança de um departamento com cerca de 40 profissionais divididos por várias equipas. Sempre fui people oriented, mas tudo começou quando fui desafiado a dar formação a clientes numa software house onde trabalhava como programador. Fora da zona de conforto, tive de dirigir todo o meu foco a cada indivíduo e à evolução de cada um no decorrer da formação. Depois desta oportunidade, decidi certificar-me como MCT (Microsoft Certified Trainer) e OCP (Oracle Certified Professional) para começar a dar formação nas minhas áreas de especialidade. Mantendo o foco nas pessoas, usando ferramentas que ajudem na motivação das nossas equipas, é possível ser um bom líder.

Soft skills são essenciais mesmo em profissões muito técnicas

Já lá vai o tempo em que para se evoluir na carreira como programador se passava de programador a gestor. Atualmente, é essencial percebermos que esta oportunidade é possível, mas também de grande responsabilidade e, por isso, exige muita ponderação. É fundamental, num primeiro momento, refletir se o "bichinho" da programação ainda se mantém vivo, pois, se for o caso, o ideal será progredir para uma carreira mais técnica, como especialista. Assim, evitamos um cenário em que perdemos um ótimo programador e ganhamos um péssimo líder ou gestor.

Tendemos a associar os programadores a profissionais mais reservados, sem grandes capacidades de interação ou que não tenham tão desenvolvidas competências de sociabilização. Mas há exceções. Muitas. Nas grandes empresas tecnológicas, encontramos hoje líderes cujo background não é tecnológico, mas que acrescentam valor à organização com uma série de competências sociais e interpessoais, essenciais à gestão e ao bem-estar das equipas.

Depois de uma carreira focada exclusivamente na área de programação, nunca pensei ser possível tornar-me líder de várias equipas. Contudo, essa transição é possível com empenho e foco e permitiu-me chegar a uma conclusão: o código compila-se e eventualmente descobrimos o problema. Com pessoas, não temos uma forma simples de determinar onde está o problema. É mais difícil gerir pessoas do que gerir código, mas é muito gratificante.

Renato Pedroso, Team Manager da equipa IT CIB-Client na Natixis em Portugal