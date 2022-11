É muito pior do que imaginam

Imaginem que um desvairado vos entra pela casa adentro gritando o nome da outra pessoa que vive convosco e que conseguem ligar para a polícia antes de levarem com um martelo na cabeça que vos racha o crânio. A polícia vem, prende o suspeito, percebe que o ataque foi politicamente motivado, e vocês vão para o hospital para uma cirurgia de emergência. Vocês têm 82 anos. Vocês são Paul Pelosi, o marido da líder democrata da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi. E um dia depois deste terror, o homem mais rico do mundo que acabou de comprar uma das redes sociais mais influentes do mundo propaga aos milhões de seguidores que se calhar aquilo não foi um ataque, que vocês estavam era bêbedos e tiveram um arrufo homossexual.

Foi isto mesmo que aconteceu. Elon Musk tomou conta do Twitter na sexta-feira e já levou a rede de poço para esgoto, tendo o incrível lapso de julgamento de espalhar uma teoria da conspiração que culpou a vítima, Paul Pelosi, pelo ataque de um louco que gritava "Onde está a Nancy?!" quando lhe invadiu a casa. Musk fê-lo, ainda por cima, em resposta a um tweet de Hillary Clinton. A sua "fonte" foi um site conhecido por publicar histórias completamente falsas. E isto agora denuncia-se a quem? Quando é o dono do Twitter a espalhar mentiras perigosas, quem é que nos vale?

Com apenas poucos dias ao leme da rede social, Musk conseguiu levar o caos junto com a pia que carregou em braços no primeiro dia, talvez numa tentativa de mostrar que é um "meme" da vida real. Tornou-se CEO interino para retirar o Twitter de bolsa, despediu toda a direcção, segundo consta tem um plano para despedir 25% da força de trabalho e está a trabalhar num formato em que os utilizadores verificados pagarão 20 dólares por mês pelo privilégio.

Desde que Musk entrou, o uso de insultos na rede disparou, nalguns casos de forma imediata. O Network Contagion Research Institute contabilizou um aumento de quase 500% no uso de um insulto dirigido aos afro-americanos nas primeiras 12 horas e 1300% no dia seguinte. Várias publicações na plataforma 4chan estão a encorajar os utilizadores a amplificarem estes insultos.

"A evidência sugere que maus agentes estão a tentar testar os limites no Twitter", referiu o Instituto.

Musk entrou no Twitter erguendo a bandeira da "liberdade de expressão", o que para as alas extremistas significa carta-branca para perseguir e insultar sem receios de que as suas contas sejam restringidas ou banidas. Musk disse que não quer ver isso acontecer e está a criar um conselho para avaliar a moderação de conteúdo. Mas o que estamos a ver até agora não prenuncia nada de bom.

Os anunciantes e figuras de topo têm noção disso. Grandes empresas como a General Motors e Ford suspenderam os seus gastos em publicidade no Twitter até se perceber o que é que Musk vai fazer com a plataforma. Faz sentido que as empresas não queiram gastar milhões na rede se esta for infestada de palavrões, ódio e publicações absurdas. Várias celebridades anunciaram que vão deixar a rede, como a produtora Shonda Rhimes e a cantora Sara Bareilles. Muitas contas estão a perder milhares de seguidores. E a turbulência pode estar só a começar, com imensa dificuldade em perceber o que é verdade neste início caótico.

O certo é que não se percebe a estrutura de liderança neste momento, além de Musk. Não só o novo dono do Twitter despediu a anterior direcção, também está a tentar não lhes pagar um cêntimo da compensação devida, alegando que os despedimentos foram com justa causa. Um artigo do New York Times avançou que Musk estaria a tentar avançar com uma onda de despedimentos antes de 1 de Novembro, porque hoje é a data em que muitos empregados devem receber acções como parte do seu contrato. Musk disse que isto é falso, e ainda teremos de ver se é ou não.

Certo é que os especialistas apontam para a ilegalidade destas acções. Na Bloomberg, o colunista Matt Levine escreveu que Elon Musk, o homem mais rico do mundo, "não quer saber das suas obrigações contratuais." No Twitter, o autor e professor de marketing Scott Galloway escreveu "pela segunda vez no Twitter, Musk acredita que está acima da lei e a tentar não pagar o que deve aos gestores. Ele vai pagar, outra vez."

Questões de gestão não são pormenores aqui. Elon Musk vai precisar de uma equipa forte para o ajudar a gerir o Twitter - e quem é competente normalmente não gosta de se meter com líderes que despedem por dá cá aquela palha e depois tentam não pagar nada. A volatilidade de Musk, que também exerce o cargo de CEO na Tesla e na SpaceX, justifica a preocupação com o futuro do Twitter. Porque é uma empresa que não vende produtos físicos nem manda pessoas para o espaço. Pode é mandar-nos a todos para o inferno se não sairmos a tempo.