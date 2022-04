E não é que comprou mesmo?

Parece que o Twitter mudou de mãos (e que mãos!). Imagino a choradeira que irá naqueles corredores... Jameela Jamil, Mia Farrow e outras celebridades histéricas prometeram abandonar a plataforma. Os media tradicionais auguram quedas estrondosas das ações - é natural, trata-se de concorrência. E a UE já fez questão de anunciar que, se for preciso, recorrerá à censura à moda antiga. Isto é, pela força da lei.

Não sou fã de Musk, nem deixo de ser. Mas estou-lhe profundamente agradecido por estes momentos hilariantes. Quanto às críticas, para mim, não têm fundamento. Pelo que tenho visto, costumam ser três.

A primeira já é um clássico do século XXI, ou melhor, da era pós-brexit/Trump: a ideia de que X (personalidade não-alinhada com a cultura mainstream, no caso, Musk) representa uma ameaça à democracia. Por este motivo, diz que uma plataforma de comunicação jamais deveria estar nas mãos de uma só pessoa.

Ora, isto só cabe na cabeça de quem não vive cá. Afinal, não é este o mundo dos Bloombergs e dos Murdochs? O mesmo em que Bezos se tornou dono e senhor do Washington Post? O tal em que a economia se encontra maioritariamente concentrada em meia dúzia de fundos? Então, não percebo qual é o drama.

A segunda parece inventada por adolescentes que vão às manifs da Greta. Dizem eles: Porque é que Musk não pegou nos 44 mil milhões e acabou com a fome em África, ou deu a ONG que lutam contra as alterações climáticas? Trata-se de outro clássico, mas que, desta vez, ao invés de ter como alvo o Vaticano, prefere atirar ao homem da Tesla. Quanto à resposta, é muito simples. Se ele comprou, alguém vendeu e ficou com o dinheiro. Porque não perguntam antes a esses o que já fizeram por África? Ou pelo clima?

Por último, a terceira diz respeito a notícias falsas e afins. É claro que a mentira corrói. Aliás, num gesto de provocação ao site World of Statistics, o próprio Musk alertou para o problema das estatísticas erróneas divulgadas online. Sucede que, até agora, as estratégias censórias usadas pelas redes sociais e que tanto agradam ao esquerdismo da moda só têm contribuído para o fim do escrutínio ao poder e a elevação do consenso ao estatuto de verdade divina.

As consequências estão à vista. Nunca houve tanta desconfiança e cisão social. Pois, não é tanto a proliferação da mentira - que sempre houve - mas o monopólio da verdade o que realmente ameaça a democracia.