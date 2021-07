É o método produtivo que é sustentável, não o produto

Com pouco alarido foi lançado em 2015 o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA), uma iniciativa de adesão voluntária promovida pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) e dirigida aos produtores de uva e de vinho da região. Este não é um programa simples, é composto por 171 critérios de avaliação e conta já, ao dia de hoje, com 430 membros.

A estratégia do PSVA assenta na redução de custos e no aumento da viabilidade económica dos produtores, alicerçado no incentivo da proatividade em relação ao aumento das pressões ambientais, e respondendo a preocupações sociais. Sendo o ambiente a base onde a atividade vitivinícola está alicerçada, este tem um papel de relevo em qualquer estratégia de sustentabilidade, sendo porventura a sua parte mais visível e mediática.

No campo, promove-se a boa gestão dos solos, a redução no uso de fitofármacos, a utilização de organismos auxiliares, a preservação dos ecossistemas e da biodiversidade, a conservação e restauro das linhas de água, o recurso aos modos de produção integrada e biológica. Na adega, a eficiência energética e o uso racional de água são prioritários, mas também a redução dos resíduos produzidos. Promove-se, igualmente, a desmaterialização de processos, e o uso de produtos mais verdes, como rolhas de cortiça, barricas e outros materiais de florestas certificadas.

É, ainda, encorajada a formação dos colaboradores para que eles percebam que a sustentabilidade vai muito além da vinha ou da adega, acompanhando-os quando voltam para junto das suas famílias. Ao nível social trabalhamos, igualmente, questões sinergéticas entre as adegas e as comunidades envolventes, e o papel preponderante desta agroindústria na sócio-economia regional. Todos estes esforços são acompanhados diariamente por uma equipa da CVRA que trabalha em colaboração direta com os produtores.

Se na génese do PSVA está a garantia da produção de vinho Alentejano através da regeneração e resiliência dos sistemas naturais alicerçado na responsabilidade individual das empresas, um dos resultados mais visíveis junto dos consumidores, desta viagem sem destino, deverá ser um reconhecimento externo dos esforços alcançados por um produtor que viva e respire PSVA. Não é uma certificação em modo de produção biológica (sem recurso ao uso de pesticidas ou herbicidas), não é produção integrada (com recurso a produtos fitossanitários homologados pela Comissão Europeia), nem é um sistema de garantia de qualidade (como uma ISO). É um pouco de tudo isso, mas muito mais. É uma garantia credível, holística, transversal e inclusiva de que a vitivinicultura no Alentejo identifica, analisa, reflete, promove e implementa as melhores práticas disponíveis, desde a plantação de uma videira, até ao embalamento de uma garrafa de vinho. É o método produtivo que é sustentável, senhoras e senhores! Não o produto.

Nesse sentido, e juntamente com 4 Organismos Certificadores (Bureau Veritas, Certis, Kiwa Sativa e SGS) foi lançada em 2020 a certificação de 3ª parte do PSVA, materializada nas garrafas de vinho DO e IG do Alentejo com um selo com a designação "Produção Sustentável".

Este selo, único em Portugal, dá início a uma nova era no setor vitivinícola nacional. A atribuição deste selo aos produtores elegíveis, é um passo histórico para o Alentejo e para o País, não só porque contribuímos para o reconhecimento de que é possível ser mais sustentável, como também porque projeta a imagem dos nossos vinhos nos mercados internacionais estratégicos que valorizam, e muito, as boas práticas de sustentabilidade. É importante reforçar que encontrar este selo numa garrafa de Vinhos do Alentejo não indica que o vinho enquanto produto é "sustentável", mas sim, que o processo de produção desse vinho é o mais sustentável possível.

A verdadeira sustentabilidade não é só ambiental. É um processo assente na prosperidade económica, alicerçado numa base social sólida e envolta num ecossistema saudável e duradouro. E é isso que o Alentejo e os seus produtores se propõem a oferecer ao Mundo.

João L. Barroso, Coordenador de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo