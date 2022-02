É preciso ir mais além das "equipas de elevada performance"

Durante muitos anos escrevi sobre a importância das Equipas de Elevada Performance, criei modelos referentes a estas, escrevi e ensinei sobre como liderá-las, treiná-las e desenvolvê-las. Porém, nos últimos dois anos, despertei para a forma como fui "apanhado" naquilo que considero hoje ser um paradigma ultrapassado. O conceito de Equipas de Elevada Performance é fruto do pensamento linear mecanicista do século XX - "elevada performance" era um termo utilizado para fabricar maquinaria ou automóveis que podiam acelerar rapidamente dos zero aos 100 km/h. Tratava-se de conseguir maior produtividade e eficiência a partir de um sistema fixo, de modo a criar mais, de forma mais rápida e mais barata. O problema é que a elevada performance não tem em conta se o que é produzido tem valor acrescentado: está centrada na eficiência e não na criação de benefícios para todas as partes interessadas.

A subotimização

Algumas das equipas com quem tenho trabalhado ao longo dos anos foram sempre motivadas a serem "a melhor equipa de todas", a que mais se destaca na sua organização. Sempre que bem-sucedidas, eram-no frequentemente à custa de outras partes da organização e não através da criação de valor ou benefícios para toda a organização e os seus stakeholders. As suas conquistas eram alcançadas por serem a equipa que melhor utilizou e combinou recursos (marketing, RH ou apoio às vendas) e a menos disposta a partilhar conhecimentos e a destacar elementos para dar suporte adicional a outras equipas em dificuldades. A lealdade dos seus membros existia apenas para com a sua equipa e não para com o resto da organização.

Um "ponto de chegada" e uma check-list

Perguntam-me muitas vezes: "Quais são as coisas que precisamos de fazer para sermos uma Equipa de Elevada Performance?". Estas equipas querem ajuda na criação de uma espécie de check-list que possa ser preenchida passo a passo. Muitas vezes, os chefes de equipa solicitam um cronograma e um gráfico de Gantt que inclua uma data e um "ponto de chegada". Contudo, o desenvolvimento de uma equipa não é uma viagem que se possa comprar - e uma equipa bem-sucedida nunca será um "ponto de chegada". Como Bill Gates escreveu: "O sucesso é um péssimo professor. Seduz as pessoas inteligentes, fazendo-as pensar que não podem perder". Uma equipa que pensa que é uma "Equipa de Elevada Performance" cai frequentemente na complacência e na arrogância.

Reivindicar o sucesso como se fosse apenas seu

Deixem-me contar-vos uma história imaginária sobre uma reunião de uma equipa de topo: acabaram de receber os resultados anuais de desempenho da organização e estão a celebrar um ano recorde, no qual as receitas, o lucro e a reputação subiram em flecha. Entre brindes de champanhe e felicitações, alguém diz: "Penso que devemos agradecer ao membro da equipa que deu o maior contributo para este sucesso recorde, um elemento que só se juntou a nós este ano". No meio de vários rostos estupefactos, o CEO acaba por dizer: "De quem estás a falar?" A resposta chega: "Do Coronavírus", gerando-se um silêncio embaraçoso. Toda a evolução é uma co-evolução, todo o desenvolvimento é codesenvolvimento e todo o sucesso é cocriado. O sucesso é cocriado entre uma equipa e a sua organização, entre a organização e o seu ecossistema empresarial.

Equipas Criadoras de Elevado Valor

Para passar de um conceito de equipas mecanicista e ultrapassado, é preciso encontrar conceitos e modelos enraizados em formas sistémicas e orgânicas de ver o mundo; abordagens assentes na colaboração e coadaptabilidade, e não na competição e subotimização de partes do sistema. É imperativo que o desenvolvimento das equipas faça parte da criação de uma "equipa de equipas" mais ampla; e é essencial apoiar e formar equipas que possam cocriar continuamente valor e benefícios com e para todos os stakeholders.

Do que falamos quando nos referimos a valor e benefícios? De tudo aquilo que melhora a qualidade de vida, a diversidade, o bem-estar e a sustentabilidade organizacional e ecológica a todos os níveis sistémicos dentro dos quais a nossa vida vive e respira.

Dinamizador do Ciclo Systemic Team Coaching da CEGOC