É preciso profissionalizar os consultores imobiliários e aplicar as boas práticas internacionais em Portugal

Cada mercado, seja ele de que setor for, é condicionado pelas políticas próprias de cada país. No entanto, há algo que considero deveras importante: saber quando trazer boas práticas do estrangeiro, para Portugal, por forma a melhorarmos o nosso sistema e trazermos mais crescimento ao país.

Depois de reunir várias opiniões de profissionais do setor imobiliário de outros países, como os Estados Unidos da América, o Canadá ou o Brasil, é-me possível enumerar um conjunto de medidas que acredito que iriam fazer toda a diferença no setor imobiliário português, influenciando direta e indiretamente os próprios portugueses.

Em primeiro lugar, aquele que me parece ser o mais flagrante problema no sistema do imobiliário: a não profissionalização dos consultores. Se, para países como os Estados Unidos da América ou o Brasil, entrar para a profissão de consultor imobiliário exige algum tipo de exame que capacite o profissional para a sua atividade, em Portugal, qualquer pessoa pode entrar no mercado imobiliário e ser consultor, sem que para isso tenha qualquer tipo de habilitação específica. Iria, certamente, fazer toda a diferença termos profissionais mais informados, atualizados e capazes de responder à exigência do mercado de uma forma muito mais rigorosa e formada.

Enquanto não conseguimos fazer este shift completo de mentalidades para conseguirmos ter um mercado 100% profissional, um dos primeiros passos que as empresas poderiam adotar era o Sistema de Mentorship, onde os consultores seniores são mentores de consultores mais juniores que não têm tanta experiência. Estes consultores seniores seriam responsáveis pelos novos consultores nas suas primeiras transações, guiando-os, orientando-os e formando-os (de uma forma prática) para os desafios exigentes do mercado imobiliário. O Sistema de Mentorship é muito comum nos EUA, onde mesmo que já exista uma formação obrigatória, as empresas adotam este sistema - porque, como sabemos, a prática é muito mais exigente do que a teoria. Em Portugal, sabemos que algumas empresas já começaram a adotar este método, que muito tem contribuído para uma maior profissionalização do setor.

Outra dificuldade que encontramos no mercado português é que é muito fechado. Todas as empresas e consultores acabam, de certa forma, por estar a competir constantemente entre si - existe pouca (mesmo muito pouca) partilha entre a comunidade imobiliária. Já nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma plataforma única que junta todos os profissionais da área: o Multiple Listing Service (MLS). Em português, chamaríamos de Serviço de Angariação Múltipla que já existe nos Estados Unidos da América desde o século XIX, criada dentro das Associações de Agentes imobiliários, onde os principais consultores se reúnem, discutem e partilham informações sobre os imóveis que têm para venda, ajudando-se mutuamente.

Esta plataforma imobiliária permite reunir angariações de vários agentes imobiliários e ajuda na promoção das propriedades nessa rede de profissionais. O objetivo é a transação de imóveis através da "partilha". Nesta política de partilha, os consultores, ao publicarem os imóveis na plataforma, acordam a recompensa financeira atribuída ao profissional que ajuda a vender o imóvel. Assim, evitávamos, como acontece muitas vezes em Portugal, que um mesmo imóvel esteja presente em diferentes plataformas imobiliárias com características ou preços diferentes, por exemplo.

Mas estas plataformas de partilha vão mais além do que apenas esse mesmo conceito: são consideradas um princípio fundamental dos mercados mobiliários organizados. Razão pela qual a adesão à MLS é uma prática muito comum em consultores imobiliários que estejam inseridos em mercados mais evoluídos, como é caso dos Estados Unidos da América, Canadá e Reino Unido. Além da partilha de negócios, o MLS é também uma fonte rica de informações sobre o próprio mercado, como o tempo médio de transações, o preço médio por zona e outras informações importantes sobre a dinâmica da área.

Esta plataforma e esta ideologia têm-se vindo a espalhar pelo mundo, sempre baseada no princípio da partilha de comissões entre os agentes e de entreajuda nas suas vendas. Porém, perspetivando este modelo para Portugal, parece-me que ainda teremos um longo caminho a percorrer até entrarmos num mercado mais maduro, que passa sobretudo pela valorização do profissional e pelo trabalho em exclusivo, no entanto, seria um caminho que acredito ser bastante promissor.

Falemos agora do Crédito à Habitação, um tópico de debate tão importante nos dias de hoje, muito devido à inflação das taxas de juro atuais. Podemos assumir que Portugal é a exceção europeia no que diz respeito à maturidade e tipo de taxa aplicada neste tipo de créditos, comparativamente a vários outros países da Europa, como Suíça ou Alemanha, bem como noutros como os Estados Unidos da América, Brasil ou Canadá. Claro que todos estes países, assim como Portugal, sentiram as dificuldades provocadas pela inflação, no entanto, a maturidade do mercado imobiliário é diferente e, por isso, as suas consequências também se espelham de outra maneira.

Principalmente, tendo em conta a inflação sentida já desde 2022, em Portugal, a verdade é que o baixo nível de rendimentos das famílias portuguesas faz com que, ao pedirem créditos à habitação, tentem encontrar soluções que lhes ofereçam a menor prestação mensal possível. Em Portugal, conseguimos "satisfazer" essa necessidade através de dois fatores: estender o tempo do empréstimo (entre os 36 e 40 anos, em média) e escolhendo uma taxa de juro variável.

Se verificarmos, por outro lado, a realidade de países como a Suíça, cuja média de crédito à habitação vai dos 15 aos 20 anos, ou em Inglaterra, em que o prazo médio fixa-se nos 25 anos, passando ainda pela Alemanha, que apresenta uma maturação de crédito à habitação que pode ir dos 25 aos 30 anos, como é que Portugal se posiciona face a esta tendência internacional?

Desde já, Portugal é dos poucos países que permite chegar a uma duração de empréstimo de 40 anos. Isto explica-se porque, na hora de avaliar um pedido de crédito à habitação, os bancos levam mais tempo a avaliar o pedido, de forma a ter a certeza de que conseguirão cobrar o que é devido, face ao baixo nível de rendimentos da população.

E qual será o principal problema de aumentar o número de anos de empréstimo, para baixar a prestação mensal? Claro está que o crédito terá mais juros, durante mais anos, logo, na avaliação final, ficará mais caro.

A taxa fixa dos juros, nos países acima mencionados, tende a ser a mais procurada. No entanto, em Portugal, os portugueses tendem a preferir a taxa variável, sabendo que podem sofrer mais com as oscilações do mercado (como por exemplo se verifica atualmente, com a inflação geral sentida). O valor da taxa fixa poderia até ser mais alta, mas os portugueses também estariam mais protegidos em panoramas como os que vivemos atualmente - e que noutros países acabou por não ter tanto impacto no orçamento familiar.

Estas são apenas três medidas internacionais que podem, com tempo, ser pensadas e trabalhadas para entrarem no mercado português, que ajudariam a elevar a notoriedade dos profissionais da mediação, potenciando e melhorando também - e claro está - o nível de vida dos portugueses.

Guilherme Grossman, managing broker da eXp Portugal