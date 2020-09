É premente retirar o melhor partido da digitalização

Fazendo uma análise à atual conjuntura, deparo-me com o facto de que muitas empresas parecem ter perdido aceleração na retoma das suas atividades. São muitas as empresas que têm visto as suas vendas descerem, clientes atrasarem-se no pagamento e fornecedores a pressionarem para receber. Perante tal cenário, o que estão as organizações a fazer?

Atualmente, muitas empresas abandonaram as suas rotinas, algumas mesmo experimentaram o oblívio, tendo descurado uma comunicação regular e transparente. Outras, grandes entidades nacionais e internacionais, informaram, incessantemente, neste período. Ora criaram campanhas especiais com mensagens de solidariedade e esperança, ora se adaptaram para responder com coerência aos diferentes desafios provocados pela pandemia da covid-19, apostando numa comunicação mais humana e, exponencialmente, autêntica. O que importa é manter uma mensagem cadente e não parecer oportunista, mas antes respirar verdade, mesmo quando a realidade se vislumbra complexa.

Além de tudo isto, há que ter em conta: os hábitos de consumo de informação e de compra alteraram-se. Pessoas que não navegavam na internet para pesquisar produtos ou comprar, agora consideram, de forma inquestionável, as suas vantagens. Os meios digitais estão a crescer de forma estonteante. Quem não tiver uma pegada digital bem definida e estudada irá esmorecer em combate. É possível verificar que nalguns mercados europeus as vendas e pesquisas online começaram a crescer, devido ao confinamento. Segundo uma publicação recente da Revista Forbes, com menção a um relatório publicado pela Adobe, a pandemia impulsionou o avanço do comércio eletrónico. O total de gastos em maio deste ano atingiu os 82,5 biliões de dólares, o que supõe um aumento de 77% em relação ao ano anterior. De acordo com a mesma notícia, levaríamos entre quatro a seis anos para atingir os níveis que observamos em maio, caso o crescimento continuasse na ordem dos últimos anos. Em Portugal, vários operadores de diferentes setores reportam acréscimos notáveis.

Também um estudo da McKinsey & Company, datado a abril de 2020, faz uma abordagem ao segmento B2B e à sua inflexão para o digital, demonstrando que uma das atitudes que a atual conjuntura provocou, foi a aceleração do online. Quase 90% das empresas inquiridas transportaram para o seu modelo de vendas as videoconferências, o telefone ou a web e, embora ainda haja algum ceticismo, mais de metade acredita que este método é igual ou mais eficaz do que os modelos de vendas usados antes da covid-19.

Esta reflexão remete-nos para a importância de construir uma experiência online próxima e intuitiva, que seja funcional e responsiva, em linha com os intentos, necessidades e desejos do target alvo. A mesma é conseguida através de uma estratégia integrada multicanal, que concilie múltiplas ferramentas digitais, começando por um irrepreensível e otimizado website.

Apresentar uma boa plataforma é crucial, não só para gerar leads, mas principalmente para atrair a confiança do utilizador, por forma a maximizar uma página para este fim, torna-se primordial ter em consideração alguns aspetos que, à primeira vista podem parecer parcos, mas posicionam as empresas de forma diferenciada.

Comecemos, então, por uma técnica essencial para a geração de leads, que passa por fornecer os contactos da empresa no website, procedimento que transmitirá confiança e credibilidade aos usuários e, por conseguinte, ao próprio negócio. Outra das ferramentas para otimizar uma página passa por utilizar keywords poderosas para atrair potenciais clientes, usando-se termos que os instiguem a desejar obter o produto ao invés de apenas imaginá-lo. Por outro lado, recorrer a conteúdos visuais apelativos e a um design moderno, torna-se uma forma poderosa de instigar o interesse do público aquando uma visita ao website. Estes materiais funcionam como um suporte para os clientes, que podem observar o desempenho da empresa e os benefícios que a mesma proporciona.

Nesse sentido, o objetivo máximo das empresas deve passar por uma clara aposta na melhoria da experiência do cliente, tornando-a mais intuitiva e fazendo-se serpentear de temáticas criteriosamente selecionadas, com vista a impulsionar de forma continuada a presença no universo digital, tanto no contexto nacional como internacional, numa altura em que nos deparamos com várias limitações físicas.

Apostar numa transição para o digital, quando muitas empresas nem sequer equacionavam a tamanha importância do online é uma tarefa exigente, mas permite-nos comunicar de forma mais segura e resiliente com o nosso público. Ainda paira muita incerteza em relação ao futuro, contudo, uma coisa é certa: a digitalização deixa as suas raízes bem firmes.

Este é o momento de as empresas se reinventarem e adaptarem, é o momento para alcançarem novos clientes e dialogarem nos espaços onde está a sua audiência. Só assim, mais do que nunca, será possível reanimar os negócios e os mercados.

António Moutinho, diretor na Vicaima