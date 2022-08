E se a contabilidade fosse em blockchain?

Embora esta tecnologia tenha chamado a atenção de muitas das maiores instituições financeiras, a maioria dos casos de uso permaneceu em fases experimentais. Haverá realmente potencial?

Num estudo publicado em 2016, previa-se que a tecnologia blockchain, provavelmente, mudaria a próxima década de negócios nas redes socias, big data, tecnologias na nuvem, robótica ou até inteligência artificial. E todos nós sabemos o que é a blockchain, a tecnologia que está por detrás de moedas digitais como bitcoin. Mas já alguma vez pensámos na blockchain na contabilidade?

É verdade que, embora essa tecnologia tenha chamado a atenção de muitas das maiores instituições financeiras, a maioria dos casos de uso permaneceu em fases experimentais. Mas neste artigo vamos demonstrar os benefícios da adoção da tecnologia blockchain para o caso de uso específico da contabilidade.

Blockchain na contabilidade: os primórdios deste conceito moderno

A contabilidade começa com a necessidade do homem primitivo inventariar os seus rebanhos para mensurar a sua riqueza e a sua variação ao longo do tempo. Era um sistema de cadastro muito simples e muito parecido com uma lista de dados tão simples como quantidade e preço.

Método de contabilidade de entrada única

Este tipo de registo ficou conhecido como o método de contabilidade de entrada única, que é um método simples e direto de contabilidade, no qual cada transação é registada como uma entrada única num diário. Este é um método de contabilidade baseado em dinheiro que rastreia as entradas e saídas num diário.

Método das partilhas dobradas

A evolução da contabilidade ocorreu muito lentamente. Na era moderna, cerca do ano de mil e quinhentos, Luca Paciolli criou o método das partidas dobradas. Este método mudou completamente a forma de fazer contabilidade.

A contabilidade de partidas dobradas é um método de registo de transações em que, para cada transação comercial, uma entrada é registada em pelo menos duas contas como débito ou crédito. No sistema de partidas dobradas, os valores registados a débito devem ser iguais aos valores registados a crédito. Ainda nos dias de hoje, a contabilidade mesmo que suportada em software on premises (instalado localmente) ou tecnologia em nuvem é baseado no método de dupla entrada.

Digitalização da contabilidade

Algumas das razões para o aumento da digitalização na contabilidade, prendem-se com as fortes exigências regulatórias em relação à validade e integridade dos dados contabilísticos. Todo o sistema de contabilidade é construído, para que a falsificação seja impossível ou pelo menos muito difícil. E, para isso, conta com mecanismos de controlo mútuo.

Entre outras razões, há a duplicação sistemática de esforços, extensa documentação e controlos periódicos. A maioria deles ainda tarefas manuais e trabalhosas e longe de serem automatizadas.

Como pode a contabilidade ter por base a blockchain?

A confiança é uma das garantias da blockchain e esta característica é de extrema relevância na contabilidade para os vários stakeholders de uma empresa, nomeadamente para os auditores com a competência de verificação das informações financeiras. Cada auditoria é um exercício dispendioso, perdura no tempo, e obriga a trabalho extra por parte dos contabilistas da empresa.

Assim, justifica-se a implementação da blockchain na contabilidade, ou seja, a contabilidade baseada na tecnologia blockchain através, por exemplo, do método de Triple Entry. Com a blockchain na contabilidade, o registo das transações da empresa é efetuado num registo conjunto entre cliente, fornecedor e, eventualmente, com o estado, criando-se um sistema interligado de registos de contabilidade duradouros.

Tal como uma transação que é validada por um notário - de forma eletrónica - falsificar ou destruir uma transação para ocultar uma qualquer atividade torna-se praticamente impossível, pois todos os registos de entradas são distribuídos e selados criptograficamente.

Quais os benefícios da blockchain na contabilidade para as empresas?

Padronização

As empresas sairiam beneficiadas de diversas formas. Desde logo, a padronização permitiria que os auditores verificassem automaticamente uma grande parte dos dados mais importantes que servem de base às demonstrações financeiras.

Produtividade

Por outro lado, o custo e o tempo necessários, para realizar uma auditoria diminuiriam consideravelmente e os auditores poderiam utilizar o tempo em áreas nas quais agregam mais valor, como, por exemplo, em transações complexas ou em mecanismos de controlo interno.

Confiança

A blockchain como fonte de confiança também pode ser extremamente útil nas estruturas de contabilidade atuais. Os documentos são criptografados num livro-razão compartilhado. Não há como alguém dizer que perdeu. A blockchain pode ser gradualmente integrada nos procedimentos contabilísticos típicos, desde a garantia da integridade dos registos até às pistas de auditoria completamente rastreáveis. No final do caminho, as auditorias totalmente automatizadas podem tornar-se realidade.

Segurança

A manutenção de registos imutáveis é uma questão muito relevante para a contabilidade. Os requisitos regulamentares para a manutenção de registos em Portugal, por exemplo, exigem a comprovação da imutabilidade durante todo o período de retenção.

Para documentos em papel, o risco de modificação despercebida é considerado comparativamente baixo, devido à sua natureza física. Em contraste, os arquivos eletrónicos, por não poderem ser verificados fisicamente, são especialmente vulneráveis.

Digitalização

Consequentemente, a digitalização de registos em papel introduz a necessidade de medidas preventivas adicionais. O resultado é uma ampla gama de disposições organizativas, tecnológicas e processuais. Todas as medidas preventivas devem ser documentadas de forma conclusiva para terceiros.

Sem surpresa, muitas empresas evitam introduzir um sistema holístico de arquivamento eletrónico, embora estejam cientes dos benefícios.

Inteligência

Finalmente, a tecnologia blockchain permite contratos inteligentes, ou seja, programas de computador que podem ser executados sob determinadas condições. Pense numa fatura que se paga depois de verificar se as mercadorias entregues foram recebidas de acordo com as especificações e se há fundos suficientes disponíveis na conta bancária da empresa.

Autonomia

Não há necessidade de contar com um advogado ou outros intermediários para confirmar qualquer acordo. Aliás, isso também elimina o perigo de manipulação por terceiros, já que a execução é gerida automaticamente pela rede, e não por um ou mais, possivelmente enviesados.

Transparência

O uso da blockchain na contabilidade possibilita comprovar facilmente a integridade dos arquivos eletrónicos.

Rastreabilidade, segurança, digitalização e transparência

Uma ótima abordagem para assegurar estas 4 características é a geração de uma string de hash do arquivo. Essa string de hash representa a impressão digital desse arquivo. Em seguida, essa impressão digital é marcada de forma imutável, escrevendo-a no blockchain por meio de uma transação.

Em qualquer momento subsequente, pode-se provar a integridade desse arquivo, gerando novamente a impressão digital e comparando-a com a impressão digital armazenada na blockchain. Caso as impressões digitais sejam idênticas, o documento permaneceu inalterado desde a primeira escrita do hash para a blockchain.

Preferencialmente, a impressão digital deve ser carimbada logo após a criação do documento eletrónico, antes mesmo de o documento ser enviado do emissor ao destinatário. Dessa forma, pode-se descartar o risco de o documento ser modificado ao longo do seu ciclo de vida.

Para o arquivamento do documento, podem ser utilizados os armazenamentos de dados usuais, pois a integridade pode ser comprovada facilmente. Para estender este conceito, pode-se representar o ciclo de vida de cada incidente contabilístico na blockchain, incluindo todos os documentos relevantes. Processos de negócios inteiros, abrangendo vários departamentos ou empresas, tornam-se facilmente rastreáveis.

A blockchain tem o potencial de mudar a natureza da contabilidade

Pode constituir uma forma de automatizar amplamente os processos contabilísticos em conformidade com os requisitos regulatórios. Conforme descrito acima, existem vários pontos de partida para alavancar a tecnologia blockchain na contabilidade.

Apesar das vantagens do blockchain na contabilidade, ainda estamos um pouco longe de disponibilizar uma solução sólida para o mercado. Existe ainda a necessidade de prova de conceito o mais rápido possível.

Consequentemente, uma cascata de novos aplicativos de software provavelmente se seguirá, construídos uns sobre os outros, abrindo caminho para novos serviços sem precedentes.

Pedro Montez, tax technology manager da Primavera BSS