E se a pandemia tornar a poluição ainda pior?

A água da praia de Santa Mónica estava tão límpida este fim-de-semana que pela primeira vez vi peixes a nadar junto à costa. Há apenas dois anos, a zona que circunda o famoso pontão – que se vê em filmes tão icónicos como “Forrest Gump” e “Iron Man” – era a mais poluída de todo o condado de Los Angeles.

Desde que a pandemia de covid-19 obrigou à paragem abrupta de tantas actividades e sectores da economia que se ouve falar de efeitos visíveis na saúde do planeta. As emissões de dióxido de carbono caíram a pique no auge do confinamento, regressando a níveis de 2006. Animais diversos como coiotes, raposas, tartarugas e javalis foram fotografados a ocupar zonas abandonadas pelos humanos, de São Francisco e San Diego a Haifa e Manchester.

Comentários anedóticos nas redes sociais passavam a ideia de que este vírus aterrador foi uma resposta do planeta Terra à violência poluidora com que os humanos estão a tentar acabar com ele.

Mas as evidências que estão a surgir agora, à medida que várias partes do mundo emergem do confinamento, mostram que não aprendemos nada com isto. Pior, que a fase pós-pandemia pode ser ainda mais nefasta para o combate às alterações climáticas. É uma constatação desoladora: as emissões de dióxido de carbono, que tinham chegado a cair 26% em vários países, voltaram a disparar assim que as medidas de confinamento foram levantadas. Na China estão repostos e mesmo ultrapassados os níveis de poluição pré-pandemia e no panorama global os níveis estão apenas 5% abaixo de 2019, mesmo com muitas áreas a meio gás ou que não voltaram ainda, como o turismo transatlântico.

Há vários motivos que explicam este súbito ricochete. Um é que o medo da covid-19 está a levar as pessoas a usarem mais os seus carros em vez de andarem de transportes públicos. Como os carros são os mesmos e os combustíveis fósseis continuam a ser a norma, o aumento do congestionamento está a contribuir muito para o salto das emissões poluidoras.

O outro problema é o desastre económico. Por causa da recessão que está a bater à porta de praticamente todos os países do mundo, os investimentos em energias renováveis e a aderência a padrões de sustentabilidade vão ser sacrificados em prol de uma recuperação da actividade. Ou seja: as empresas em dificuldades vão tentar aguentar-se por qualquer meio possível, esquecendo as eficiências energéticas, e os governos vão lançar mão do que ajudar a uma recuperação mais rápida, um desincentivo ao investimento em infra-estruturas de baixo carbono.

É verdadeiramente uma oportunidade que vai perder-se à frente dos nossos olhos. Uma estratégia bem planeada poderia ajudar-nos a transitar destas premissas económicas insustentáveis para cidades mais verdes e negócios mais amigos do ambiente. Em vez disso, há um salve-se quem puder sem olhar a consequências, uma resposta atabalhoada e demasiado sensível ao populismo do imediato.

É verdade que a recessão económica traz problemas gigantes, mas os governantes que ajam para apaziguar o tumulto não vão tomar as decisões mais acertadas. No estudo publicado por uma equipa de investigadores na revista “Nature”, no qual foram registados e analisados os efeitos do confinamento na poluição global, é afirmado que esta situação apresenta uma oportunidade única para “pôr mudanças estruturais em marcha ao implementar estímulos económicos alinhados com os caminhos do baixo carbono.”

Aquilo que se decidir agora, escreveram os cientistas, o que os governos fizerem e os incentivos económicos que providenciarem, “irão provavelmente influenciar o caminho das emissões globais de CO2 durante décadas.”

Os sinais dados pelos Estados Unidos são desastrosos, neste ponto, visto que a administração Trump ordenou o desmantelamento de uma centena de regras de protecção do ambiente. Isto abrange desde o fim dos limites de emissões nocivas por carros e instalações elétricas até à reversão de regras que controlam químicos tóxicos e asseguram ar e água despoluídos. É uma bizarria legislativa que mostra como as prioridades desta administração são as mesmas, independentemente do que está a acontecer à sua volta.

O futuro e o pós-pandemia no mundo – não só nos Estados Unidos – dependem agora desta eleição presidencial critica em Novembro. Se Joe Biden for eleito, a crise climática voltará a ser levada a sério. Se Trump for reconduzido, a pandemia de covid-19 será apenas o início de mais quatro anos negros na História do planeta.