E se declararmos o fim da “Guerra às Drogas”?

A “Guerra às Drogas” começou – oficialmente – quando Richard Nixon em 1970 lançou a lei “Controlled Substances Act”. Volvidos que foram 50 anos (meio século!) talvez tenha chegado o momento de parar para pensar e reflectir: vale a pena continuar uma guerra que já se provou que não pode ser vencida?

Acabar com uma guerra não significa necessariamente deixar de combater o uso de substâncias psico-activas e, em particular, o consumo de drogas ilícitas mas efectuar uma mudança radical de estratégia e afastarmo-nos de um processo de negação absoluta que – o tempo já o provou – é ineficaz e que até, provavelmente, é mais parte do problema do que da solução porque aumenta os preços dos produtos vendidos (para compensar os perdidos em capturas e pela dificuldade no transporte) e, logo, cria problemas no consumo que levam ao aumento da criminalidade associada. Com efeito, volvidos que foram 50 anos há que tornar a colocar tudo sobre a mesa e mudar os eixos de uma estratégia repressiva que, claramente, já provou não funcionar.

Com isto não estou a propor que todos – como sociedade – liberalizemos a venda de drogas ilícitas e, em particular daquela que mais impacto social e na criminalidade tem: a heroína. Mas que avaliemos a possibilidade de o Estado produzir diamorfina em laboratórios estatais (p.ex. do Exército) e prescrever a mesma através de médicos do SNS.

Não há grandes dúvidas de que o consumo de drogas ilícitas não vai parar de crescer a menos que quebremos algo de muito fundamental no ciclo de produção-distribuição-consumo. Já se viu que é impossível conter o problema ao nível da produção uma vez que mesmo que se consiga estancar um foco outro pode imediatamente surgir para o substituir. A nível da distribuição e tendo em conta a escala do “prémio” (cerca de 360 mil milhões de dólares anuais) haverá sempre imaginação, métodos alternativos (como os novos submarinos da droga com capacidade para cruzarem oceanos) ou corruptos que fecham os olhos nas alturas certas.