E se fossem os netos em vez dos avós? 

Há avós, viúvos e viúvas, ex-combatentes de guerra, homens e mulheres, que sabem mais sobre o valor da vida - sobre a vida - do que qualquer conselho de sábios da melhor universidade do mundo, que ficaram meses seguidos fechados em quartos nos lares. Muitos separados da mulher ou do marido durante um ano, todos sem visitas e sem nada para fazer senão ficar a olhar para os programas indigentes que passam nas televisões durante a tarde.

Entre a cadeira do quarto e a cama, deitam-se antes de o sol se pôr e sedados para dormirem o mais possível. À espera de coisa nenhuma. Não há maior miséria humana do que esta. E são milhares de homens e mulheres - porque velhos são os trapos - que vivem assim, por esse Portugal fora, à espera de coisa nenhuma. A solidão do isolamento tirou-lhes a família, as cartas e a companhia e em troca ofereceu-lhes a apatia, a indiferença por tudo.

Experimentem ficar fechados num quarto durante meses, mais isolados do que prisioneiros, apenas com a companhia de uma televisão aos gritos, sedados e esquecidos. Garantem que restará alguma coisa da vossa sanidade mental? Nada. Apenas amargura por uma sociedade que vos atirou para um calabouço em forma de lar. Uma sociedade doente. Uma sociedade que respeita mais as ordens das crianças do que a sabedoria dos avós, os caprichos dos filhos do que o bem-estar dos pais, o conforto dos meninos do que a sanidade mental dos mais velhos.

Não é só o passado ou a nossa História que está hoje na moda apagar e reescrever, é também as vidas dos nossos avós e pais. A pandemia veio revelar isso com uma frieza e crueldade impressionantes. Fosse este um vírus que pusesse em risco mais crianças e jovens do que idosos, e qual teria sido a resposta da sociedade? Isolavam as crianças? Fechavam os jovens em quartos durante meses? Separavam os pais dos filhos? Diriam que há fatalidades inevitáveis - morrer do vírus ou de gripe, de alguma coisa se tem de morrer? Claro que não, tudo isso seria desumano, macabro.

A valorização de vidas é um sinal podre dos nossos tempos. Não há vidas mais valiosas do que outras, não há vidas que valha mais a pena preservar do que outras. Não existe o conceito de vidas pouco dignas. A dignidade vê-se na forma como tratamos e acolhemos os outros, sobretudo os mais vulneráveis, tenham a idade que tiverem. Não é a vida deles, dos vulneráveis, que é pouco digna, nem é a doença ou a idade que lhes condiciona a dignidade; a indignidade está na forma como os escondemos em quartos fechados e lhes atiramos os tabuleiros por baixo da porta porque achamos que é indiferente. Porque não faz impressão. Já uma criança a chorar porque não quer ir para a escola ou porque não pode ter uns ténis iguais aos do primo faz impressão.

O nosso mundo digital e global é dos novos e não dos avós. Os avós pertencem a outras épocas, a sua sabedoria está ultrapassada, as suas experiências caducaram e a sua utilidade é indecentemente questionada - como se uma vida fosse um fator de produção ou tivesse valor económico. A arrogância dos mais novos existiu em todas as épocas, mas num mundo civilizado, de Direitos Humanos e onde se fazem greves em defesa de animais em extinção, não é admissível que essa arrogância seja consequente e mate. Porque mata: a solidão e o abandono matam muito mais do que qualquer vírus.

